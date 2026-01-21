21:39
Айбек Артыкбаев освобожден от должности посла КР в Монголии. Кто занял его пост

Айбек Артыкбаев освобожден от должности посла Кыргызстана в Монголии. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, Садыр Жапаров подписал указ.

Айбек Артыкбаев

Еще одним документом, президент освободил Айбека Молдогазиева от должности посла Кыргызстана в США и назначил дипломатическим представителем КР в Монголии.

Айбек Молдогазиев

Айбек Артыкбаев был назначен послом в Монголии в июле 2023 года. Ранее он занимал должность заместителя министра иностранных дел.

Айбек Молдогазиев стал послом в США в декабре 2024 года. Ранее он тоже работал заместителем министра иностранных дел.
