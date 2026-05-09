В Бишкеке 9 мая будет дождь. Температура воздуха ожидается +29 градусов.

У кого намечается той

Жениш Апсаматов Родился 9 мая 1981 года. Директор ГУ «Департамент по обеспечению деятельности администрации президента и Жогорку Кенеша».

Памятные даты

День Победы

9 мая 1945-го на Центральный аэродром имени Фрунзе приземлился самолет Ли-2 с экипажем Алексея Семенкова, доставивший в Москву акт о капитуляции фашистской Германии. А 24 июня на Красной площади в Москве состоялся Парад Победы.

Командовал парадом маршал Константин Рокоссовский, принимал парад маршал Георгий Жуков.

День Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне остается одним из самых почитаемых праздников в странах СНГ.

Традицией последних лет стало проведение 9 мая гражданско-патриотической акции «Бессмертный полк».

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Айткулу Убукеев

Родился 9 мая 1905-го в селе Кереге-Таш.

Прозаик, литературный критик. Родоначальник кыргызской сатиры, был одним из первых сотрудников журнала «Чалкан». Значительный вклад внес и в художественную прозу. Самое крупное произведение Айткулу Убукеева — роман «Холм раздоров» — охватывает почти десятилетний период жизни кыргызских айылов в предреволюционные годы.

Умер 6 марта 1973-го.

Родился певец Асек Жумабаев

Родился 9 мая 1924 года в селе Байгазак Нарынской области. В 1945-м дебютировал на сцене Киргизского музыкально-драматического театра в Нарыне. С 1949 года становится солистом Театра оперы и балета во Фрунзе.

Блестящие голосовые данные, артистизм, постоянное стремление к совершенствованию мастерства, требовательность к творчеству позволили Асеку Жумабаеву стать яркой звездой отечественной оперной сцены. С 1949-го, со времени своего дебюта, он спел множество разнохарактерных партий.

Много гастролировал в районах и городах республики, выступал с сольными номерами в концертах. Широко известен и как автор песен.

Умер в 2005 году.

Родился актер Алымкул Алимбаев

Родился 9 мая 1931 года в Кок-Янгаке Джалал-Абадской области. После окончания актерского факультета Ташкентского театрально-художественного института стал артистом Кыргызского драматического театра. С марта 1957-го переходит на киностудию ассистентом режиссера и участвует в съемках фильма «Моя ошибка». В 1959 году — режиссер-практикант на фильме «По­весть пламенных лет» («Мосфильм»), в 1960-м участвовал в съемках кар­тины «Девушка Тянь-Шаня» как второй режиссер. В этом качест­ве работал также на фильмах «Джура» (1964), «Белые горы» (1964), «Поклонись огню» (1972).

Умер 24 августа 2015 года.

Умер композитор-мелодист Муса Баетов

9 мая 1949 года в возрасте 46 лет во Фрунзе умер кыргызский певец (тенор) и композитор-мелодист, акын Муса Баетов. Народный артист Киргизской ССР (1939).

Родился 10 ноября 1902-го в селе Байгенчек (ныне Баетово). Артистическую деятельность начал в 1934 году в Кыргызском музыкально-драматическом театре. Известен в Кыргызстане как народный певец с очень своеобразной исполнительской манерой. Обладал сильным, колоритным голосом, приближающимся к драматическому тенору. Аккомпанировал себе на комузе и гармонике. Автор около 20 песен.

В 1949-м во Фрунзе имя Мусы Баетова присвоено одной из улиц. В Бишкеке установлена мемориальная доска артиста.

Куда сходить

