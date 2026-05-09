24.kg поздравляет кыргызстанцев с Днем Победы

9 Мая — это день, когда официальные речи и торжественные марши уступают место тишине личной памяти. В Кыргызстане практически нет семей, которых не коснулась бы та война. Почти все хранят свою историю: пожелтевшее письмо с фронта, медали или просто рассказ о деде, который не вернулся домой, оставшись лежать где-то под Ржевом или в степях Украины.

Мы часто говорим о подвиге, но редко задумываемся, из чего он состоял — из запредельного труда женщин, которые кормили фронт, стойкости детей, повзрослевших за один день, и мужества сотен тысяч кыргызстанцев, сменивших кетмень и плуг на винтовку.

Это была общая судьба, одна на всех, где личное горе переплеталось с огромной надеждой на долгожданный мир.

Сегодня наши ветераны — те немногие, кто еще может за руку провести нас через историю, напомнив, какова настоящая цена жизни. Глядя на них, понимаешь: День Победы — это не о величии оружия, а о величии человеческого духа, который смог выстоять вопреки всему.

Самое искреннее, что мы можем сделать сегодня — это не просто возложить цветы, а по-настоящему услышать их тихие голоса, пока они еще звучат среди нас.

Для Кыргызстана этот праздник всегда будет иметь особый вкус. Это память о том, как наши прабабушки давали приют эвакуированным, делились последним куском лепешки и вместе ждали сводок Совинформбюро.

Это наследие учит нас простому, но самому важному: состраданию, единству и умению беречь тех, кто рядом, несмотря на трудности.

Пусть в этот весенний день в ваших домах будет мирно и тепло! Пусть память о предках не становится тяжким грузом, а будет внутренним стержнем, который помогает нам оставаться людьми в любые времена!

Желаем каждому из вас спокойствия в душе, согласия в семьях и ясного неба над нашей землей!

С праздником, дорогие кыргызстанцы! С днем нашей общей памяти!

С большим уважением, 24.kg.