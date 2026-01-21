Данияр Каскеев назначен директором НИИ курортологии и восстановительного лечения

Данияр Каскеев назначен директором Кыргызского научно-исследовательского института курортологии и восстановительного лечения при Министерстве здравоохранения КР.

Распоряжение об этом подписал председатель кабинета министров КР Адылбек Касымалиев.

Данияр Каскеев — кандидат медицинских наук, врач-уролог. Ранее он работал в данном институте, занимая должность заместителя директора по научной работе. Является соавтором научных публикаций в области медицинской реабилитации, физиотерапии и восстановительного лечения.

Кыргызский научно-исследовательский институт курортологии и восстановительного лечения занимается научным сопровождением и развитием системы санаторно-курортного лечения, а также внедрением современных методов медицинской реабилитации.