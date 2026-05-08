Дайырбек Орунбеков прокомментировал видео о китайских рабочих на заводе «Джунда»

Руководитель пресс-службы администрации президента КР Дайырбек Орунбеков прокомментировал на своей странице в соцсетях видео о китайских рабочих на заводе «Джунда».

Отметим, ролик, который упоминает Орунбеков, на момент публикации настоящего материала уже был удален.

По его словам, вокруг китайских рабочих, привлеченных к модернизации завода «Джунда» в Кара-Балте, распространяется провокационное видео. В нем безосновательно утверждается, что «появились китайские деревни» и что «китайцы все захватили».

«Завод модернизируется в соответствии с современными требованиями, чтобы вывести его на уровень производства бензина европейского стандарта. Для этих работ на временной основе привлечены китайские специалисты и профессиональные рабочие. Пустующий и заброшенный ангар рядом с заводом временно приспособлен для проживания рабочих. Не будут же они жить в поле или в хлеву. Заявления вроде «китайцы захватили все» и «появились китайские деревни» являются провокационной и ложной информацией, направленной на разжигание общественного недовольства», — пишет Орунбеков.

Он напомнил, что между Кыргызстаном и КНР действует визовый режим. Иностранные специалисты приезжают и работают на законных основаниях, а после окончания срока контракта покидают страну.

«Предупреждаем, что подобные заявления могут расцениваться как попытка разжигания межнациональной вражды, и в отношении таких действий будут приниматься меры в рамках закона. После завершения модернизации завод начнет производить топливо европейского стандарта. Поэтому не искажайте хорошие инициативы, не распространяйте недостоверную информацию среди населения и не занимайтесь провокациями!» — резюмировал Орунбеков.