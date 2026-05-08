В Кремле отрицают, что у всех иностранных СМИ отозвали аккредитации на парад Победы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Der Spiegel, сообщивший об этом, «дает неверную, ложную информацию», пишет Meduza.

Он подтвердил, что на парад действительно аккредитовано ограниченное количество журналистов, но подчеркнул, что среди них есть и представители «международных СМИ, которые постоянно освещают работу президента РФ».

«Не было ни одного случая, когда кто-то был лишен аккредитации», — утверждает Песков.