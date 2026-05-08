Президенты Казахстана и РУз примут участие в мероприятиях ко Дню Победы в Москве

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в торжественных мероприятиях в Москве. Пресс-секретарь казахстанского лидера Айбек Смадияров сообщил, что рабочий визит главы государства в Кремле назвали «дружественным шагом».

В рамках визита также запланирована отдельная встреча Токаева с Путиным. Главы государств обсудят ключевые вопросы стратегического сотрудничества в преддверии визита президента России в Казахстан, запланированного на конец мая.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев также отбыл с рабочим визитом в Москву.

В его пресс-службе сообщили, что программой пребывания предусмотрено участие главы государства в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы.