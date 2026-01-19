08:35
Власть

Алмаз Давлетов стал замглавы департамента санитарных и ветеринарных мер ЕЭК

Заместителем директора департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Евразийской экономической комиссии назначен Алмаз Давлетов. Об этом сообщили в ЕЭК.

Он родился в 1987 году. Имеет две магистерских степени. В 2013 году окончил Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына по направлению «Юриспруденция». В 2021 году — Вагенингенский университет и научно-исследовательский центр (Нидерланды) по направлению «Безопасность пищевой продукции», специализация «Пищевое право и регулирование пищевых продуктов».

Трудовую деятельность осуществлял в сфере нормативно-правового и экспертного сопровождения пищевых предприятий по вопросам обеспечения безопасности пищевой продукции и соблюдения требований законодательства.

С 12 января 2026 года работает в Евразийской экономической комиссии.
