16:26
USD 87.45
EUR 101.53
RUB 1.12
Власть

У министра транспорта Кыргызстана новый заместитель

Коллективу представили нового первого заместителя главы Министерства транспорта и коммуникаций Бекназара Базаралиева. Соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Минтранса
Фото Минтранса

Экс-первый замминистра Талантбек Солтобаев освобожден от занимаемой должности.

Министр транспорта и коммуникаций Абсаттар Сыргабаев поздравил Бекназара Базаралиева с назначением и пожелал успешной работы на новом посту.

Информацию предоставила пресс-служба Минтранса.

Напомним, ранее ГКНБ задержал Талантбека Солтобаева по делу о строительстве дорог в Нарынской области.
Ссылка: https://24.kg/vlast/358401/
просмотров: 840
Версия для печати
Материалы по теме
После критики Ташиева. Глава Минтранса КР объявил выговор ряду руководителей
Минтрансу хотят расширить полномочия по контролю дорог и железных путей
В Кыргызстане запустят цифровую систему назначения пенсий
Минтранс: Все перевалы открыты, ограничения для транспорта сняты
В 2025 году Минтранс перевыполнил план по асфальтированию дорог
Дорогу к горнолыжной базе «Каракол» очищают от снега для безопасности туристов
Перевал Кара-Гоо остается закрытым, а на перевале Ала-Бел действуют ограничения
На перевалах продолжают чистить дороги. Для грузовиков действуют ограничения
Кыргызстан присоединился к системе многосторонних разрешений ТРАСЕКА
Трассу Бишкек — Ош открыли после камнепада: движение восстановлено
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане предлагают разрешить конфискацию имущества до&nbsp;приговора суда В Кыргызстане предлагают разрешить конфискацию имущества до приговора суда
Парламент поддержал усиление ответственности водителей за&nbsp;пьяное вождение Парламент поддержал усиление ответственности водителей за пьяное вождение
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;12-16 января Кыргызстан: кадровые перестановки за 12-16 января
Очереди и&nbsp;сбои в&nbsp;системе: сроки замены водительских прав могут продлить Очереди и сбои в системе: сроки замены водительских прав могут продлить
Бизнес
Акция! SWIFT-переводы стали еще более доступными в&nbsp;KICB Акция! SWIFT-переводы стали еще более доступными в KICB
Не&nbsp;упустите свой шанс: марафон призов от&nbsp;MBANK на&nbsp;финишной прямой Не упустите свой шанс: марафон призов от MBANK на финишной прямой
Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX
Продлеваем праздник: в&nbsp;O!Store снова дарят подарки за&nbsp;покупку Honor Продлеваем праздник: в O!Store снова дарят подарки за покупку Honor
19 января, понедельник
16:24
В Кыргызстане начнут штрафовать за нарушение требований халал-индустрии В Кыргызстане начнут штрафовать за нарушение требований...
16:23
Более 7,6 миллиона сомов предусмотрят на тренировочные сборы командам КР
16:19
Заметный рост экономики Кыргызстана — Бакыт Торобаев обсудил реформы с МВФ
16:05
В Кыргызстане вновь отмечается рост ОРВИ и гриппа
16:01
В Бишкеке альтернативную дорогу к аэропорту продлят до улицы Профсоюзной