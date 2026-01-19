У министра транспорта Кыргызстана новый заместитель

Коллективу представили нового первого заместителя главы Министерства транспорта и коммуникаций Бекназара Базаралиева. Соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Фото Минтранса

Экс-первый замминистра Талантбек Солтобаев освобожден от занимаемой должности.

Министр транспорта и коммуникаций Абсаттар Сыргабаев поздравил Бекназара Базаралиева с назначением и пожелал успешной работы на новом посту.

Информацию предоставила пресс-служба Минтранса.

Напомним, ранее ГКНБ задержал Талантбека Солтобаева по делу о строительстве дорог в Нарынской области.