Новая Конституция. Когда переменам не видно конца

После принятия новой Конституции в Кыргызстане возникла необходимость переписать практически все законы. Происходит это настолько поспешно и сумбурно, что возникает масса проблем, а замечания к уже сформированным документам высказываются просто десятками.

И хорошо, если хотя бы половину из них разработчики действительно учитывают.

При этом в некоторых важных сферах, например образовании или здравоохранении, работа еще практически не начиналась. И когда и чем закончится процесс переформатирования, неизвестно.

Повернуть на 180 градусов

Четыре месяца назад на референдуме большинство пришедших на участки кыргызстанцев проголосовали за новую редакцию Конституции. Фактически принят новый документ, ведь в Основной закон страны внесли 81 поправку. Президент страны Садыр Жапаров символично подписал новую Конституцию 5 мая.

Новая Конституция установила жесткую вертикаль власти и расширила возможности президента.

Теперь именно глава государства отвечает за все, что происходит в стране. Кроме того, Жогорку Кенеш после ближайших выборов сократится, правительство сменилось на кабинет министров, а судебная система состоит из Конституционного, Верховного и местных судов.

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Для того чтобы законы в стране не противоречили Конституции, началась масштабная инвентаризация законов. Коснулась она практически всех сфер жизни. Изначально чиновники предлагали за полгода пересмотреть почти 400 законов и разом признать все утратившими силу. После поднявшегося скандала от затеи отказались. Но не от самого пересмотра законов. Хотя и этот процесс идет со скрипом и скандалами.

Новая избирательная система

Больше всего внимания было приковано к изменению избирательного законодательства. Еще в начале года было известно, что число депутатов Жогорку Кенеша уменьшается со 120 до 90. Но вот правила выборов еще только предстояло прописать.

Ясность и новая редакция закона о выборах президента и депутатов парламента появились только в июле.

Новый закон вводит смешанную систему выборов — мажоритарно-пропорциональную. Кроме того, сокращается и численность депутатского корпуса до 90 человек. 55 парламентариев избираются по партийным спискам, а 35 — по одномандатным округам.

Споров было много. Президенту даже пришлось лично дважды встречаться с депутатами, чтобы уговорить их поддержать предложенный Старой площадью законопроект. По итогам переговоров принято решение ввести преференциальное голосование. Но эксперты предупреждают: оно хорошо для партийных боссов, но плохо для избирателей.

Эксперт Денис Бердаков тоже считает, что у преференциальной системы есть минусы. По его словам, при такой системе в парламенте мы не увидим ни представителей национальных меньшинств, ни женщин, ни ЛОВЗ. Потому что квоты никто из кошельков и партийных лидеров соблюдать не станет.

После переговоров с президентом изменено соотношение кандидатов от партий и одномандатников. Партиям отведено 54 места, тем, кто идет от своих округов, — 36 мест. Снижена также гендерная квота, а избирательный порог увеличен до 5 процентов.

Как это будет на практике, мы узнаем уже этой осенью. По предварительным данным, парламентские выборы могут пройти уже в ноябре.

Переписать уголовное законодательство

Много шума наделали и поправки в уголовное законодательство. Представленные варианты Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов инициировали администрация президента и Генеральная прокуратура.

Эксперты считают, что проекты УК и УПК противоречат Конституции, нарушают права человека и не соответствуют международным стандартам.

«Предлагаемое новое уголовное законодательство стало более репрессивным в отношении простых граждан, предпринимателей, бизнеса, медиасообщества и гражданского сектора. При этом оно смягчило уголовную ответственность для членов ОПГ и коррупционеров», — считает доктор юридических наук Лейла Сыдыкова.

Но разработчики остались слепы и глухи к большинству обращений. Юристам и представителям бизнес-ассоциаций удалось отстоять только отдельные скандальные пункты. Большинство же поправок так и приняты депутатами в трех чтениях и ждут подписания президентом.

Кроме того, в скором времени в Кыргызстане появится и новый закон о статусе судей. Согласно документу, служители Фемиды наделяются чуть ли не абсолютной неприкосновенностью.

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Сторонники законопроекта считают, что это разумный шаг, поскольку такой иммунитет обеспечит судьям независимость.

«Конечно, возникает опасность, что, прикрываясь неприкосновенностью, судьи будут брать взятки. Но тут авторам законопроектов следует отдельно разработать механизмы, чтобы предотвратить конфликт интересов», — отметил политолог Шерадил Бактыгулов.

Основы духовности по-чиновничьи

В новой Конституции прописано развитие духовно-нравственной составляющей общества и продвижение идеологии в массы. В мае миру явили новую концепцию духовно-нравственного воспитания.

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В документе указано, что это самое воспитание основывается «на исконно народных ценностях, национально-культурных достояниях, богатом жизненном опыте народа и общечеловеческих ценностях».

Эксперты опасаются, что под благими намерениями возродить духовно-нравственные устои общества власти попытаются ввести цензуру.

«Кто будет определять, какие публикации, каким образом и какой именно ущерб они наносят нравственности народа? Кто эти люди? Об этом нет ни слова. Какому-то чиновнику, к примеру, не понравится то, что о нем написали в СМИ, и он под лозунгом защиты нравственности побежит закрывать и всячески ограничивать медиаресурс. Это цензура и ограничение свободы слова», — уверен политолог Игорь Шестаков.

Добавим сюда и тот факт, что депутаты сначала отклонили, а потом все же поддержали скандальный законопроект о манипулировании информацией Гульшат Асылбаевой. С учетом этого, опасения экспертов становятся уже прогнозами.

Главные «сюрпризы» впереди?

Депутатский корпус шестого созыва весьма легко отказался от парламентской формы правления, почти единогласно поддержав инициативы «Белого дома». Только вот когда дело дошло до практики, в Жогорку Кенеше захотели больше власти.

В том числе из-за этого к концу своей сессии депутаты отправили на доработку сразу три конституционных закона — «О кабинете министров», «О местном самоуправлении» и «О государственной администрации».

Сейчас над этими документами работают, чтобы принять во втором в и третьем чтениях уже в сентябре. Проголосовать за них депутатам все равно придется. Это нужно, чтобы привести работу органов исполнительной власти в соответствие с Конституцией.

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Больше всего депутатов в законах смутило то, что реальной власти у них и не остается. Кабмин подчиняется только президенту и отчитывается лишь перед ним. Меняются и принципы работы органов местного самоуправления.

И только сейчас депутаты задумались над тем, что сами же и поддержали в начале года.

Законодательные изменения коснутся и школ. В Министерстве образования и науки заявили, что вместо шести существующих законов будет один Закон «Об образовании и науке».

Как это конкретно отразится на школьниках или студентах, юристы ведомства пока сказать не могут, поскольку комиссия для экспертизы законов только создана.

Работа остальных ведомств по приведению их профильных законов в соответствие с Конституцией тоже продолжается. И, скорее всего, будет еще немало «неожиданностей», которые вместо улучшения жизни страны принесут только новые проблемы.