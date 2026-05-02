11:47
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Общество

В Бишкеке состоялась акция «Сохраним памятники Победы — Кыргызстан»

В Бишкеке состоялась акция «Сохраним памятники Победы — Кыргызстан». Об этом сообщает посольство России в КР.

По его данным, 1 мая на братском кладбище «Кызыл-Аскер» прошла мемориальная акция, направленная на сохранение исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

При участии поисковых и общественных организаций, соотечественников и волонтеров проведен субботник по благоустройству захоронений. Затем состоялись митинг-реквием, открытый минутой молчания в честь павших защитников Отечества, и церемония возложения цветов к памятнику воинам-освободителям.

«То, что мы встречаем этот праздник здесь — за работой, посвященной памяти наших великих предков, погибших в годы Великой Отечественной войны, — говорит о многом. Именно благодаря их подвигу в 1941-1945 годах достигнута Великая Победа. И сегодня наш долг — сохранять эту память не на словах, а конкретными делами», — сказал посол России Сергей Вакунов.

Он отметил, что Кыргызская Республика в годы войны стала настоящим тылом: в кратчайшие сроки здесь развернуто 25 госпиталей, приняты свыше 37 тысяч раненых бойцов Красной армии, из которых более половины после лечения вернулись в строй. Несмотря на острую нехватку медицинских кадров, самоотверженный труд врачей и местных жителей позволил свести невозвратные потери к минимальным — на уровне 1-2 процентов.

В память о погибших епископ Бишкекский и Кыргызстанский Савватий провел поминальное богослужение.

Организатором акции выступило поисковое движение КР «Наша Победа — Биздин Жеңиш» при содействии посольства Российской Федерации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/372721/
просмотров: 178
Версия для печати
Популярные новости
День труда. Как в&nbsp;Кыргызстане отмечали Первомай День труда. Как в Кыргызстане отмечали Первомай
Ливни и&nbsp;риск селей. В&nbsp;Кыргызстане объявили штормовое предупреждение Ливни и риск селей. В Кыргызстане объявили штормовое предупреждение
Не&nbsp;только День труда. Что еще отмечают 1&nbsp;мая? Тест Не только День труда. Что еще отмечают 1 мая? Тест
Почему Бишкек отказался от&nbsp;автобусов &laquo;Белес&raquo; и&nbsp;выбрал китайские Почему Бишкек отказался от автобусов «Белес» и выбрал китайские
Бизнес
К&nbsp;20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в&nbsp;Кыргызстане К 20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в Кыргызстане
Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в&nbsp;мае Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в мае
Удары по&nbsp;НПЗ РФ&nbsp;усиливают давление на&nbsp;рынок ГСМ Кыргызстана Удары по НПЗ РФ усиливают давление на рынок ГСМ Кыргызстана
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) развивает присутствие на&nbsp;международном рынке МПЦ («Элкарт») развивает присутствие на международном рынке
2 мая, суббота
11:45
Регламент Открытого кубка ШОС утвердили спортивные ведомства в Чолпон-Ате Регламент Открытого кубка ШОС утвердили спортивные ведо...
11:21
На дороге Бишкек — Нарын — Торугарт сносят мост. Водителей просят соблюдать ПДД
11:19
В Бишкеке состоялась акция «Сохраним памятники Победы — Кыргызстан»
11:10
Конец войны? Конфликт с Ираном завершен, уведомил Белый дом Конгресс США — СМИ
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 27 апреля — 1 мая