В Бишкеке состоялась акция «Сохраним памятники Победы — Кыргызстан». Об этом сообщает посольство России в КР.

По его данным, 1 мая на братском кладбище «Кызыл-Аскер» прошла мемориальная акция, направленная на сохранение исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

При участии поисковых и общественных организаций, соотечественников и волонтеров проведен субботник по благоустройству захоронений. Затем состоялись митинг-реквием, открытый минутой молчания в честь павших защитников Отечества, и церемония возложения цветов к памятнику воинам-освободителям.

«То, что мы встречаем этот праздник здесь — за работой, посвященной памяти наших великих предков, погибших в годы Великой Отечественной войны, — говорит о многом. Именно благодаря их подвигу в 1941-1945 годах достигнута Великая Победа. И сегодня наш долг — сохранять эту память не на словах, а конкретными делами», — сказал посол России Сергей Вакунов.

Он отметил, что Кыргызская Республика в годы войны стала настоящим тылом: в кратчайшие сроки здесь развернуто 25 госпиталей, приняты свыше 37 тысяч раненых бойцов Красной армии, из которых более половины после лечения вернулись в строй. Несмотря на острую нехватку медицинских кадров, самоотверженный труд врачей и местных жителей позволил свести невозвратные потери к минимальным — на уровне 1-2 процентов.

В память о погибших епископ Бишкекский и Кыргызстанский Савватий провел поминальное богослужение.

Организатором акции выступило поисковое движение КР «Наша Победа — Биздин Жеңиш» при содействии посольства Российской Федерации.