Белый дом уведомил Конгресс США о том, что считает конфликт с Ираном завершенным. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление американской администрации.

«Белый дом официально сообщил Конгрессу, что считает войну с ИРИ «завершенной», несмотря на сохранение американского военного присутствия в регионе», — говорится в публикации.

Согласно резолюции о военных полномочиях 1973 года, президент Соединенных Штатов может вести военные действия только 60 дней. После он должен их прекратить либо запросить у Конгресса 30-дневное продление в случае «неизбежной военной необходимости».

В письме законодателям Дональд Трамп утверждает, что прекращение огня с Тегераном фактически останавливает этот срок, пишет Politico со ссылкой на документ.

С 7 апреля 2026 года между США и Ираном не было никаких перестрелок, написал глава Белого дома, отметив, что продлил перемирие на неопределенный срок.