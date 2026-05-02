Сюжет: Атака на Иран

Конец войны? Конфликт с Ираном завершен, уведомил Белый дом Конгресс США — СМИ

Белый дом уведомил Конгресс США о том, что считает конфликт с Ираном завершенным. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление американской администрации.

«Белый дом официально сообщил Конгрессу, что считает войну с ИРИ «завершенной», несмотря на сохранение американского военного присутствия в регионе», — говорится в публикации.

Согласно резолюции о военных полномочиях 1973 года, президент Соединенных Штатов может вести военные действия только 60 дней. После он должен их прекратить либо запросить у Конгресса 30-дневное продление в случае «неизбежной военной необходимости».

В письме законодателям Дональд Трамп утверждает, что прекращение огня с Тегераном фактически останавливает этот срок, пишет Politico со ссылкой на документ.

С 7 апреля 2026 года между США и Ираном не было никаких перестрелок, написал глава Белого дома, отметив, что продлил перемирие на неопределенный срок.
Материалы по теме
Атака на Иран. Domestos, Rexona и Cif повышают цены на свою продукцию
Бывший глава МИД КР раскритиковал заявление президента Израиля о санкциях
Президент Израиля заявил о возможном использовании КР Ираном для обхода санкций
Атака на Иран. Трамп на брифинге опять перепутал страны, теперь Украину и ИРИ
Атака на Иран. США и Израиль уничтожили почти половину рабочих мест в ИРИ
Атака на Иран. Тегеран унизил США, заявил канцлер Германии
Попытка урегулирования. Стало известно, какие условия выдвигает Иран Вашингтону
Атака на Иран. Колоссальные военные расходы США и ликвидация оппозиции КСИР
Атака на Иран. Трамп отменил поездку переговорщиков от США в Исламабад
Попытка урегулирования. Делегация Ирана прибыла на переговоры в Исламабад
Камчыбек Ташиев выступил с&nbsp;обращением к&nbsp;народу. Он&nbsp;просит не&nbsp;устраивать протесты Камчыбек Ташиев выступил с обращением к народу. Он просит не устраивать протесты
Бекназаров ответил Ташиеву на&nbsp;его обращение Бекназаров ответил Ташиеву на его обращение
Из-за изменения русла реки Чу&nbsp;Кыргызстан теряет свои территории Из-за изменения русла реки Чу Кыргызстан теряет свои территории
Раз вспомнили нас&nbsp;&mdash; слушайте правду. Активист ответил Ташиеву Раз вспомнили нас — слушайте правду. Активист ответил Ташиеву
К&nbsp;20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в&nbsp;Кыргызстане К 20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в Кыргызстане
Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в&nbsp;мае Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в мае
Удары по&nbsp;НПЗ РФ&nbsp;усиливают давление на&nbsp;рынок ГСМ Кыргызстана Удары по НПЗ РФ усиливают давление на рынок ГСМ Кыргызстана
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) развивает присутствие на&nbsp;международном рынке МПЦ («Элкарт») развивает присутствие на международном рынке
