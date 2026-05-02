Экономика

Трамп анонсировал введение 25-процентной пошлины на авто и грузовики из ЕС

Дональд Трамп анонсировал введение 25-процентной пошлины на легковые автомобили и грузовики из Евросоюза на следующей неделе.

По словам американского президента, это связано с тем, что ЕС не соблюдает условия подписанного торгового соглашения.

«Пошлина будет увеличена до 25 процентов. Полностью понято и согласовано, что если автомобили и грузовики будут производиться на заводах в США, то пошлины взиматься НЕ БУДУТ. В настоящее время строится множество заводов по строительству легковых машин и грузовиков, в которые инвестировано более $100 миллиардов. Это РЕКОРД в истории автомобилестроения. Эти заводы, укомплектованные американскими рабочими, скоро откроются — ничего подобного тому, что происходит сегодня в Америке, никогда не было!» — написал он в своей соцсети Truth Social.

Торговая война, активно развивающаяся в прошлом году, вышла на новый виток.

Ранее США и Евросоюз договорились, что американские таможенные сборы на европейские автомобили будут снижены до 15 процентов. Но Дональд Трамп снова передумал.
