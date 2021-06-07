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Власть
Сюжет: Конституция и выборы: самое важное

Конституционный суд не может рассматривать жалобы граждан — нет законов

Конституционный суд не может принять к рассмотрению жалобы граждан из-за отсутствия соответствующих нормативных актов. Об этом на первом заседании Совета по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности при президенте сообщил председатель Конституционного суда Карыбек Дуйшеев.

Он отметил, что пока не принят закон о Конституционном суде, он не может вести полноценную работу.

«К нам поступают жалобы, обращения от граждан, но мы не можем принять их к рассмотрению, так как не определены процессуальные нормы. Мы вынуждены приостановить прием до принятия конституционных законов.  К тому же на данный момент 24 наших решения не исполнены», — сказал Карыбек Дуйшеев, выразив надежду, что парламент в ближайшее время примет профильные законы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196650/
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