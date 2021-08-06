Абсолютная защита. Помогут ли поправки в закон стать судьям справедливыми

В Кыргызстане полным ходом идет работа по приведению законодательства в соответствие с новой Конституцией, ориентированной на установление жесткой вертикали президентской власти.

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На сайте главы государства появился проект закона «О статусе судей». Речь идет не только о заседающих в коллегиях Конституционного и Верховного судов, но и о судьях местных инстанций. Согласно документу, служители Фемиды наделяются чуть ли не абсолютной неприкосновенностью.

Сторонники новой редакции считают, что это разумный шаг, поскольку такой иммунитет обеспечит судьям независимость.

Хотим, как в Америке

Эксперты, поддерживающие законопроект, пришли к выводу, что он во многом схож с аналогичными документами стран, где существует президентская форма правления. В частности, США.

Много заимствованного можно найти в части, где перечисляются компоненты, гарантирующие независимость судьи:

осуществление правосудия в порядке, предусмотренном только законом;

запрет вмешательства в деятельность судьи с чьей бы то ни было стороны;

несменяемость;

неприкосновенность;

обязательность предоставления судье за счет государства материального и социального обеспечения, соответствующего его высокому статусу;

функционирование органов судейского самоуправления;

право на отставку.

Отдельной статьей прописано, что запрещается под угрозой привлечения к уголовной ответственности любое вмешательство в деятельность служителя Фемиды.

Обладатель судейской мантии не обязан давать каких-либо объяснений по существу рассмотренных или находящихся в его производстве дел. Тем более представлять материалы кому бы то ни было для ознакомления.

Неприкосновенность судьи также устанавливается законом.

В документе сказано, что судья не может быть задержан и арестован, подвергнут обыску или личному досмотру, кроме случаев, когда он застигнут на месте совершения преступления.

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Кроме того, служитель Фемиды, задержанный по подозрению в противоправном деянии или по иному основанию либо принудительно доставленный в милицию или ГКНБ, как только его личность будет установлена, подлежит немедленному освобождению.

В проекте закона уточняется, что судья, в том числе после прекращения своих полномочий и освобождения от занимаемой должности, не может быть привлечен к уголовной и административной ответственности за действия, совершенные им в период осуществления своих полномочий. Только в порядке, установленном законом.

Личный досмотр судьи не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом в целях обеспечения безопасности других людей.

Отдельным пунктом указано, что судьи всех судов страны несменяемы. Они занимают свои должности и сохраняют полномочия в пределах конституционного срока.

Изменился и порядок избрания и назначения отправителей правосудия. Судьи Конституционного и Верховного судов избираются не менее половиной от общего числа депутатов Жогорку Кенеша по представлению президента. Оно основывается на предложении Совета по делам правосудия с учетом гендерного представительства не более 70 процентов лиц одного пола до достижения предельного возраста.

Отбирает кандидатов на замещение вакантной должности также Совет по делам правосудия на конкурсной основе.

Что касается судей местных судов, то претендентов на мантию после избрания членами Совета по делам правосудия утверждает глава государства. По новой Конституции за ним сохраняется право вернуть личные дела кандидатов, если, по его мнению, они не соответствуют заданным параметрам.

Некоторые эксперты посчитали, что предлагаемая редакция довольно прогрессивна. Но есть сомнение, как эти статьи будут соблюдаться на практике.

Когда неприкосновенность выступает гарантией

Аналитиков смущает также и то, что новым проектом судьям дарована фактически абсолютная неприкосновенность. А то, что членов КС и ВС будет назначать президент, делает их полностью подконтрольными главе государства. Тем более что срок у них лимитирован. То есть судью по звонку сверху могут в любой момент отозвать, через Совет судей лишить всех привилегий и отправить в камеру?

Экс-премьер-министр Феликс Кулов считает такие опасения напрасными.

«При нашем родоплеменном и региональном делении выбирать напрямую служителей Фемиды — утопия. Мы вынуждены идти на то, что их должен назначать президент. При этом на нем, как гаранте Конституции, очень большая ответственность. Он прекрасно понимает, что если приведенные им в судейский корпус персоны не будут следовать букве закона, то в будущем, когда он уже не будет главой государства, это ударит уже лично по нему самому. Его представители могут в два счета снять с него статус неприкосновенности, и с недавним подсудимым служитель Фемиды рискует поменяться местами», — сказал он.

Независимость дает судье возможность не оглядываться на телефонное право. При этом он будет находиться под жестким контролем. Вынес неправосудный приговор — попадаешь под прессинг Совета по делам правосудия. Феликс Кулов

С ним согласен политолог Шерадил Бактыгулов. Он напомнил, что особая неприкосновенность у судей есть и в других странах мира, и она регулируется международными документами. Это не что-то из ряда вон выходящее. Тем более что наряду с иммунитетом есть и процедура его снятия.

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«Когда мы говорим об особой неприкосновенности, то должны понимать, что это защита судей. К сожалению, мы больше привыкли обращать внимание на негативную сторону. Но забываем, что в отношении служителей Фемиды разные незаконопослушные граждане выстраивают целые схемы с целью опорочить. От таких рисков иммунитет этот судью и защищает. Конечно, возникает опасность, что, прикрываясь неприкосновенностью, судьи будут брать взятки. Но тут авторам законопроектов следует отдельно разработать механизмы, чтобы предотвратить конфликт интересов», — отметил Шерадил Бактыгулов.

В новом документе оставлен пункт о лишении судьи неприкосновенности с последующим привлечением к уголовной ответственности. Он не претерпел изменений. Расширился только круг субъектов. Раньше охранной грамотой наделялись члены судейских коллегий Верховного и Конституционного судов, теперь иммунитет распространяется и на представителей местных судов. Снимается он так же, как и с судей КС и ВС.

В отношении местных судей также расписан и порядок ротации. Указано, что он может быть переведен по собственному желанию, в случае реорганизации суда, изменения его структуры и штатной численности, в целях государственной защиты судей по не зависящим от судьи и государства обстоятельствам, а также если на одном месте служитель Фемиды трудится более десяти лет.

В этот стаж засчитывается время работы судьей, прошедшее с момента назначения, в соответствии с Конституцией, принятой на референдуме 27 июня 2010 года.

Аналитики полагают, что возможность, предоставленная судье самому попросить перевода, в дальнейшем минимизирует коррупционные риски.

Как и пункт, что кандидаты в судьи должны сдавать декларации о доходах не только своих, но и родни. Причем это касается всех без исключения претендентов.

По воле случая

В целом проекты законов, регулирующих деятельность представителей судебной ветви власти, можно назвать жизнеспособными, в отличие от документов «О кабинете министров» или «О местной администрации». Но закон, касающийся судебной системы, должен быть долгосрочным и не подвергаться изменениям, тогда он будет работать.

Последнее гарантировать не может никто. Особенно при любви властей бесконечно перекраивать себе в угоду Конституцию. Если Основной закон так часто подвергается корректировке, то что уж говорить о других нормативно-правовых актах? С ними чиновники и депутаты привыкли обращаться вольно, повинуясь больше прихоти, чем здравому смыслу.