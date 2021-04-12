Неограниченная власть президента. Новую Конституцию прокомментировал эксперт

Отношение к новому проекту Конституции в Кыргызстане неоднозначное: не только НПО и оппозиционные политики, но и профессиональные юристы отмечают его множественные недостатки. Об этом российскому изданию «Коммерсант» заявил заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии России Вадим Козюлин, комментируя итоги состоявшегося вчера референдума.

По его словам, помимо того, что проект дает президенту неограниченную власть, он содержит много слабо проработанных положений, в частности об импичменте, национальном достоинстве и курултае.

Эксперт полагает, что Садыр Жапаров намерен установить в стране типичный для Центральной Азии тип правления, когда власть сконцентрирована в руках президента, как в Казахстане, Таджикистане, Узбекистане или Туркменистане.

В то же время участие в местных выборах 26 партий свидетельствует о том, что оппозиция в стране не просто многочисленна, она хорошо организована. К тому же она имеет поддержку из-за рубежа и богатый опыт госпереворотов.

«На первый взгляд голосование в Киргизии не затрагивает интересов России. Однако страсти вокруг конституционной реформы заставляют вспомнить о большой геополитической игре вокруг Киргизии и ее нового президента, в которой пересеклись интересы Запада, России и Китая», — считает Вадим Козюлин.

«По мнению эксперта, новая сильная рука в Бишкеке категорически не устраивает Запад: не случайно на предложенный Садыром Жапаровым проект новой Конституции обрушилась беспрецедентная волна критики из Вашингтона, Брюсселя и правозащитных организаций. Запад настроен на смену власти в Бишкеке, и его поддержка будет подталкивать киргизскую оппозицию к новым выступлениям», — пишет издание.

При этом для того чтобы поддерживать экономику на плаву, правительству будут нужны финансовые средства, которых в бюджете нет.

Крупнейшим кредитором Кыргызстана сегодня является Китай, задолженность которому составляет $1,8 миллиарда. Однако разговоры о новых кредитах Пекина вызывают у населения опасения того, что страна будет оказываться во все большей зависимости от могущественного соседа, что вызывает рост антикитайских настроений.

По мнению «Коммерсанта», в этой ситуации главным гарантом того, что в КР не будет очередного отката, судя по всему, придется стать России.

«Садыра Жапарова нельзя назвать пророссийским лидером, его мало что связывало с Москвой, многих в Москве смущают его связи в криминальных кругах. Однако визит Садыра Жапарова в Москву, состоявшийся в марте этого года, в преддверии референдума показал: Владимир Путин готов к взаимодействию с киргизским президентом для поддержания стабильности в стратегически важном государстве—члене ОДКБ и ЕАЭС», — резюмирует Вадим Козюлин.