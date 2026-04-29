Еще один фигурант дела «Кемпир-Абад» — Атай Бейшенбек — публично отреагировал на заявление экс - главы ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Он заявил, что упоминание оправдания 25 человек не отражает того давления, которое, по его словам, испытывали фигуранты дела.

«Даже находясь под стражей, мы сталкивались с постоянными проверками камер, давлением и преследованием. Кто это может отрицать?» — отметил он.

Бейшенбек также упомянул судью Первомайского районного суда Марата Сыдыкова, вынесшего оправдательный приговор. По его словам, после этого на судью оказывалось давление.

«Когда он подал заявление об уходе, его вернули. Кто это будет отрицать?» — заявил он.

Фигурант подчеркнул, что раз его и других участников дела приводят в пример как доказательство «справедливости системы», они готовы публично рассказать о пережитом.

«Если нас приводят в пример, давайте тогда говорить всю правду», — заключил он.

Ранее Камчыбек Ташиев, комментируя информацию о возбуждении уголовного дела, заявил о своей невиновности и привел оправдание «Кемпир-Абад» как пример работы судебной системы.