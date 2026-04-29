Власть

Раз вспомнили нас — слушайте правду. Активист ответил Ташиеву

Еще один фигурант дела «Кемпир-Абад» — Атай Бейшенбек — публично отреагировал на заявление экс - главы ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Он заявил, что упоминание оправдания 25 человек не отражает того давления, которое, по его словам, испытывали фигуранты дела.

«Даже находясь под стражей, мы сталкивались с постоянными проверками камер, давлением и преследованием. Кто это может отрицать?» — отметил он.

Бейшенбек также упомянул судью Первомайского районного суда Марата Сыдыкова, вынесшего оправдательный приговор. По его словам, после этого на судью оказывалось давление.

«Когда он подал заявление об уходе, его вернули. Кто это будет отрицать?» — заявил он.

Фигурант подчеркнул, что раз его и других участников дела приводят в пример как доказательство «справедливости системы», они готовы публично рассказать о пережитом.

«Если нас приводят в пример, давайте тогда говорить всю правду», — заключил он.

Ранее Камчыбек Ташиев, комментируя информацию о возбуждении уголовного дела, заявил о своей невиновности и привел оправдание «Кемпир-Абад» как пример работы судебной системы.
Материалы по теме
Камчыбек Ташиев выступил с обращением к народу. Он просит не устраивать протесты
Ташиева, Зулушева и Шакиева допросили по делу о попытке госпереворота
Клара Сооронкулова готовит иск против экс-генпрокурора Курманкула Зулушева
Письмо 75. Жапаров заявил, что причастность Ташиева установят следствие и суд
Руководство «Кыргызнефтегаза» обновили, совет директоров досрочно сменил главу
По делу Кемпир-Абада оправдали еще троих фигурантов
Камчыбек Ташиев возглавлял футбольный союз два года. Какие изменения произошли
Камчыбек Ташиев заявил об уходе с поста главы Кыргызского футбольного союза
Камчыбек Ташиев: В Кыргызстане откроется первый спортивно-медицинский центр
Камчыбек Ташиев участвует в конгрессе Кыргызского футбольного союза
Популярные новости
Прослушка, доступ к&nbsp;данным и&nbsp;контроль сетей. В&nbsp;Жогорку Кенеш внесли законопроект Прослушка, доступ к данным и контроль сетей. В Жогорку Кенеш внесли законопроект
Полпредам расширили полномочия. Президент изменил структуру их&nbsp;аппаратов Полпредам расширили полномочия. Президент изменил структуру их аппаратов
Никто не&nbsp;может вызвать главу суверенного государства&nbsp;&mdash; Жапаров о&nbsp;визите в&nbsp;Москву Никто не может вызвать главу суверенного государства — Жапаров о визите в Москву
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;20-24 апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 20-24 апреля
Бизнес
Объявлен тендер на&nbsp;благоустройство участка на&nbsp;пересечении Чуй&mdash;Абдрахманова Объявлен тендер на благоустройство участка на пересечении Чуй—Абдрахманова
Госбанк развития&nbsp;КР включен в&nbsp;листинг Кыргызской фондовой биржи Госбанк развития КР включен в листинг Кыргызской фондовой биржи
КРСУ усиливает подготовку педагогических кадров для Кыргызстана КРСУ усиливает подготовку педагогических кадров для Кыргызстана
&laquo;Оптима Банк&raquo; поддержал экологический проект фонда &laquo;Таза Карма&raquo; «Оптима Банк» поддержал экологический проект фонда «Таза Карма»
