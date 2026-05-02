Регламент Открытого кубка ШОС утвердили спортивные ведомства в Чолпон-Ате

В Кыргызстане на встрече министров спорта государств — членов Шанхайской организации сотрудничества выработаны новые стандарты спортивного сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта Беларуси.

Фото пресс-службы ШОС. Встреча министров спорта государств — членов ШОС в Чолпон-Ате

Отмечается, что на состоявшемся в Чолпон-Ате совещании утверждена рабочая группа по спорту. Вновь созданный орган будет функционировать на постоянной основе и обеспечивать координацию всех спортивных мероприятий. Также утвержден регламент Открытого кубка ШОС, который будет проходить в течение всего года в различных странах-участницах. По предложению Кыргызстана будет создан единый план ШОС с целью формирования общего календаря спортивных мероприятий для всех государств-участников.