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Власть

День Конституции. 12 изменений Основного закона: когда и зачем

5 мая Кыргызстан отмечает День Конституции. За годы независимости Основной закон страны меняли 12 раз. Последний референдум по принятию новой редакции прошел 11 апреля 2021 года. За вариант, ориентированный на установление жесткой вертикали президентской власти, проголосовали 79,24 процента пришедших на избирательные участки. Явка составила 37,07 процента.

Сегодня мало кто помнит, что первая Конституция Киргизской АССР появилась в 1929 году.

24.kg проследило историю создания и утверждения Основного закона страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/232429/
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