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Власть

Итоги референдума. Кабмин уйдет в отставку, выборы пройдут по новой Конституции

В ближайшие дни после подведения итогов референдума правительство Кыргызстана уйдет в отставку. Об этом сообщил депутат Дастан Бекешев.

По его словам, многие министры будут в статусе и. о. до октября 2021 года, пока не придет новый парламент и не даст согласие на новый состав кабмина. Он напомнил, что следующий созыв Жогорку Кенеша будет состоять из 90 депутатов.

«Выборы, скорее всего, будут смешанные — по партийным спискам и одномандатным округам. Таково было пожелание самого Садыра Жапарова. И, я думаю, так и будет сделано», — рассказал в разговоре с 24.kg Дастан Бекешев.

Кроме того, предстоят изменения в процедуре избрания судей и мэров городов. Полномочия Центризбиркома и Счетной палаты предстоит прописать в Конституционном законе. Отдельный закон нужен и для органов прокуратуры.

«В целом предстоит изменить большое количество законов, потому что в Конституцию внесли много изменений», — заключил депутат.

Накануне в Кыргызстане состоялся референдум по принятию новой редакции Конституции. По предварительным данным, за проголосовали 79,24 процента, против — 13,66 процента пришедших на избирательные участки. Явка составила 37, 07 процента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189782/
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