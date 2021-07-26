Жесткая вертикаль власти: как шестой созыв сам себя выпорол

Депутаты парламента шестого созыва неожиданно показали чиновникам зубы. Они сняли с повестки дня и отправили на доработку сразу три конституционных законопроекта — «О кабинете министров», «О местном самоуправлении» и «О государственной администрации».

Эти документы, хотят нардепы или нет, но нужно принять, чтобы привести работу органов исполнительной власти в соответствие с нормами новой Конституции.

Кабинет всевластия

Чем остались недовольны в парламенте? Администрация президента разработала вышеназванные законопроекты и направила их на рассмотрение депутатского корпуса. Нардепы почитали и страшно возмутились.

Начнем с законопроекта о кабинете министров. Он вызвал наибольшее возмущение.

Каныбек Иманалиев заявил, что если закон будет принят в таком виде, то Жогорку Кенеш можно упразднять.

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Что прописано в этом проекте? Кабмин подотчетен только главе государства. Он несет ответственность только перед президентом. Осуществляет свою деятельность на основе заданий и поручений только от президента.

То есть парламент никак не может влиять на формирование, изменение структуры кабмина. Не смогут депутаты и дергать чиновников по любому поводу.

Более того, министры, по замыслу Старой площади, не могут подвергаться преследованиям за исполнение своих полномочий. Привлечение к ответственности по другим основаниям допускается только с согласия президента.

Имеющий государственные награды чиновник не может содержаться под стражей, за исключением домашнего ареста.

Членов кабмина предлагается обеспечивать служебным жильем. Кстати, эта норма уже была, но не работала.

Коллега Каныбека Иманалиева Жанар Акаев предположил, что законопроект «О кабинете министров» написан ради разделения власти между президентом Садыром Жапаровым и председателем ГКНБ Камчыбеком Ташиевым. По его словам, если закон примут, в стране будет двоевластие.

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«Мы знаем, что идет борьба за власть. Видно, что законопроект написан для двух человек во власти. Один всех задерживает и его влияние растет. В этом законопроекте говорится, что ГКНБ теперь не может арестовывать кого пожелает. Чтобы возбудить дело против акимов и министров, теперь нужно разрешение президента. Неужели президент будет гарантом и для акимов-воров?» — сказал Жанар Акаев.

Нардепам также не понравились привилегии, которые предлагается предусмотреть для глав министерств и ведомств.

Рыскелди Момбеков предложил, не скромничать и занести членов кабмина в Красную книгу.

«Министр, имеющий государственные награды, не может содержаться под стражей, за исключением домашнего ареста в ходе проведения следствия. Да все министры имеют награды, хотя бы почетную грамоту. Акылбек Жапаров — заслуженный деятель экономики», — возмутился депутат.

Давайте сразу внесем кабмин в Красную книгу как редких животных. Не принимайте этот проект — над нами будут смеяться одним местом. Рыскелди Момбеков

Смутила и статья 6. В ней прописано, что в случае, если Жогорку Кенеш в установленные сроки не примет решение по внесенным кандидатурам, то они считаются согласованными.

Парламентарии посчитали ее опасной.

«Предложенный иммунитет для чиновников, безнаказанность и высокая степень защиты создадут новую касту особенно неприкосновенных. Это породит серьезное недовольство народа. Куда мы придем с таким законом? К бардаку, безответственности и новому витку коррупции и воровства», — сказала Наталья Никитенко.

Она добавила, что если закон будет принят в таком виде, то он позволит создать в стране «организованную политическую группу», которая будет абсолютно независима от мнения народа, кенешей, парламента. Перед кем они будут ответственны? Ни перед кем. Закон, суды, мнение общественности ничего не будут значить.

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Между тем министр юстиции Асель Чынбаева пояснила, что проект закона предложен в первом чтении и депутаты могут внести свои изменения.

«Это не окончательная версия, мы можем вместе доработать. Что касается структуры кабинета министров, то она прописана в Конституции. Менять Основной закон мы не можем», — сказала чиновница.

Но нардепы наотрез отказались утверждать такую противоречивую концепцию и вернули проект разработчикам.

Голые короли местного значения

Предстоит еще раз хорошенько подумать инициаторам и над проектами законов «О местном самоуправлении» и «О местной администрации».

В них, как отмечают эксперты, заложены взрывоопасные пункты. По их мнению, он приведет к нарушению действующей Конституции, которая установила, что местное самоуправление — это гарантированное право и реальная возможность местных сообществ самостоятельно решать свои вопросы, исходя из их собственных интересов и под свою ответственность.

«Авторы документа сделали все, чтобы у граждан не осталось никаких механизмов участия в местном самоуправлении, кроме курултаев, действующих без устава. Причем это касается и городов и сел. На выборы мэра или главы айыл окмоту горожане влиять не могли и не могут. Теперь такими же бесправными стали и местные кенеши», — пояснили критики документа.

В частности, предлагается изменить правила избрания мэров Бишкека и Оша:

мэры назначаются председателем кабинета министров с согласия местного кенеша;

для получения согласия горкенеша вносится одна кандидатура, он должен рассмотреть ее в течение пяти дней, а затем одобрить или отклонить;

если в указанный период кандидатура не будет рассмотрена, она считается одобренной;

если в указанный период будет получен отказ от назначения, глава кабинета министров назначит мэра самостоятельно;

полномочия мэра не связаны со сроком полномочий горкенеша или со сменой председателя кабмина.

Сейчас мэры Бишкека и Оша избираются городскими кенешами на срок их созыва. Право на выдвижение кандидатур имеют фракция горкенеша, коалиция и премьер-министр. Если предложенный вариант все же пройдет, то депутаты местных кенешей права выбирать городского или сельского главу, лишатся.

В документе также нет определения, что такое система органов МСУ. А понятие «местное самоуправление» не соответствует указанному в Конституции.

Авторы исключили действующую норму о том, что горожане могут собираться в общественные объединения, ассоциации и союзы, хотя право на объединение опять же гарантировано Основным законом.

Думать надо было раньше

То, что новая Конституция устанавливает жесткую вертикаль власти, расширяет возможности президента, исключая систему сдержек и противовесов и превращает Жогорку Кенеш в нотариуса, было понятно еще в октябре 2020 года, когда к власти пришел Садыр Жапаров. Об этом предупреждали эксперты и юристы. Но депутаты, нарушая все процедуры и попирая собственный регламент, протащили, причем дважды, законы о назначении референдума — 10 января и 11 апреля.

В итоге президент теперь не только глава государства, но и возглавляет исполнительную власть. Это значит, что он фактически заменит премьер-министра и будет руководить работой кабмина.

Президент будет возглавлять заседания кабинета министров, нести ответственность за его работу, давать поручения.

Глава государства сможет вносить на рассмотрение парламента законы. Раньше у него такого права не было. Ему теперь позволено назначать и увольнять глав местных администраций. Прежде это была прерогатива премьер-министра.

Все эти аспекты отражены в Конституции, и любой, умеющий читать и усваивать прочитанное, это понял сразу. Только для депутатов шестого созыва спущенные законопроекты «О кабинете министров», «О местном самоуправлении» и «О местной администрации» оказались открытием. Видимо, стремление услужить новому хозяину взяло верх над принципами и инстинктом самосохранения.