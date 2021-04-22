Расходы на референдум. Что можно было построить на эти деньги

11 апреля в Кыргызстане прошел референдум по принятию нового проекта Конституции. Из бюджета на него выделили 55 миллионов 642 тысячи сомов. И это в ситуации, когда казна дефицитная, а третья волна пандемии коронавируса вот-вот накроет республику.

В 24.kg подсчитали, на что можно было потратить эти деньги вместо организации голосования по новому Основному закону.

Готовимся к третьей волне

Кыргызстан ожидает третью волну коронавируса в мае-июне. Минздрав страны говорит об этом с начала года. И чем ближе возможный срок резкого роста заболеваемости, тем меньше надежды на то, что власти действительно готовы. Слишком часто медики говорят о невыплаченных компенсациях, а мест в стационарах становится меньше.

Вместо референдума вполне можно было направить средства на подготовку к третьей волне коронавируса.

Да, возможно, в масштабах страны это и не слишком большая сумма. Но эти деньги вполне можно было использовать на то, чтобы усилить возможности системы здравоохранения.

Например, построить новую больницу. По данным Госстроя, на строительство и капитальный ремонт медучреждений из средств республиканского бюджета по статье «Капитальные вложения» и из Фонда социального партнерства по развитию регионов выделено 319,6 миллиона сомов.

За счет этих средств велись работы на 14 объектах здравоохранения. Получается, что одна больница обходится в 23 миллиона сомов. Если бы на капремонт и возведение новых больниц направили те самые расходы на референдум, то новых медицинских учреждений могло быть на два больше.

Республике нужны не только больницы, но и оборудование — те же кислородные концентраторы и аппараты искусственной вентиляции легких. На 55,6 миллиона сомов можно приобрести 43 аппарата ИВЛ. Или 856 кислородных концентраторов.

В июле, в разгар вспышки коронавируса, задействовали в работе 20 тысяч 520 медработников. Если брать за основу эти данные, то на 55,6 миллиарда сомов можно было выплатить каждому медику по 2 тысячи 712 сомов. Пусть это немного, но была бы хоть какая-то поддержка для тех, кто стоит на передовой в борьбе с коронавирусом.

Пенсии и пособия

После повышения с 1 октября 2020 года средний размер пенсии в Кыргызстане составил 6 тысяч 61 сом. Получается, что потраченных на референдум денег хватило бы на выплату такой пенсии 9 тысячам 180 пенсионерам.

На сегодня государственные пособия получают 508 тысяч 200 человек. Если поделить деньги на этих людей, то получается, что им досталось бы по 3 тысячи 935 сомов.

Размер пособия для детей из малоимущих семей «уй булого комок» составляет 810 сомов, а социального пособия — чуть больше 3 тысяч. Вместо референдума можно было выплатить почти 70 тысяч пособий детям и 18 тысяч социальных пособий.

Школы, детсады, дороги

Можно отдать эти средства, например, на строительство социальных объектов — школ, детских садов. Их катастрофически не хватает в стране. Или направить на ремонт или реконструкцию дорог.

В селе Маданият Кара-Суйского района Ошской области в январе 2020 года начали строить школу на 225 ученических мест. По данным Госстроя, по контракту сметная стоимость строительства учебного заведения составляет $890,8 тысячи. Если перевести в сомы, то по сегодняшнему курсу это 71,9 миллиона сомов, или 287,6 тысячи сомов на одно ученическое место.

На 55,6 миллиона сомов можно построить одну среднюю школу почти на 200 мест.

На месте сгоревшего здания Налоговой службы мэрия Бишкека построила детский сад на 100 мест. Внутренняя площадь помещения составляет 1 тысячу 216 квадратных метров. Сметная стоимость — 35 миллионов сомов. Если бы деньги бюджета вместо плебисцита решили направить на возведение детских дошкольных учреждений, то их бы хватило на два новых садика.

По информации экс-председателя Счетной палаты Эльмиры Ибраимовой, в стране стоимость строительства одного километра варьируется от $0,7 миллиона до $3,1 миллиона. К примеру, по проекту реабилитации дороги Ош — Баткен — Исфана километр стоит $737,4 тысячи. Это самая низкая стоимость из последних реализуемых проектов.

Если брать за основу именно эти расходы, то получается, что можно было бы построить один километр абсолютно новой трассы. И это без кредитов доноров, за которые граждане потом расплачиваются из своих налогов.