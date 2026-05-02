13:21
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Общество

Многократное увеличение госпошлин в РФ не повлияет на приезжающих мигрантов

Резкое повышение пошлин для мигрантов на 1 тысячу процентов не сильно отразится на рынке труда, так как затронет не более 1-2 процентов приезжих в Россию на заработки. Речь идет о сборах, которыми облагается очень малое число иностранцев, имеющих вид на жительство и подающих на гражданство, считает председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов.

Он прокомментировал сообщение о том, что в РФ с 1 июля госпошлины для иностранцев вырастут многократно.

«Это всего несколько процентов от общего числа трудовых мигрантов. Это никак не повлияет на мигрантов, которые приезжают работать по патентам или трудовым договорам, — сказал Ренат Каримов. — Эти граждане приезжают из государств, входящих в ЕАЭС».

Что касается общей ситуации с трудоустройством мигрантов, то работы в России им хватает, жалоб ни от кого не поступало, добавил он. Хотя, по данным hh.ru, сегодня на одно резюме приходится десять соискателей, это касается только некоторых сфер деятельности, заключил председатель профсоюза.

Напомним, с 1 июля в РФ увеличат размер государственных пошлин в миграционной сфере. Повышение сборов коснется виз для многократного пересечения границы. Сбор увеличится более чем втрое — до 6 тысяч рублей. За приглашение на въезд одного человека придется заплатить в восемь раз больше — 8 тысяч рублей, за вид на жительство (ВНЖ) — в пять раз больше, 30 тысяч рублей. Разрешение на временное проживание (РВП) подорожает почти в восемь раз — до 15 тысяч рублей, а разрешение на временное проживание в целях образования вырастет в цене в четыре раза — до 8 тысяч рублей.

Минфин России также предложил новые виды пошлин: за замену испорченного или утраченного вида на жительство — 6 тысяч рублей и выдачу дубликата РВП — 5 тысяч рублей. Вместе с этим как избыточная отменяется пошлина за установление факта наличия или отсутствия гражданства РФ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/372711/
просмотров: 204
Версия для печати
Материалы по теме
В России с 1 июля госпошлины для мигрантов вырастут многократно
Таможня России стала начислять повышенные пошлины на товары из ЕАЭС
ДТП со смертельным исходом в Пензе: суд отказался смягчить приговор кыргызстанцу
Из Тюменской области выслали сотни мигрантов, но некоторым сделали исключение
Трамп вводит пошлины до 100 процентов на запатентованные лекарства
В Самарской области РФ выросло число трудовых мигрантов, в том числе из КР
Задержан замначальника полиции Красноярска. Брал взятки у мигрантов
В России трудовых мигрантов будут выдворять за участие в массовых драках
В одном из округов РФ ужесточили правила приема в первый класс детей мигрантов
Защиту мигрантов и торговлю обсудили главы Жогорку Кенеша и Совета Федерации
Популярные новости
День труда. Как в&nbsp;Кыргызстане отмечали Первомай День труда. Как в Кыргызстане отмечали Первомай
Ливни и&nbsp;риск селей. В&nbsp;Кыргызстане объявили штормовое предупреждение Ливни и риск селей. В Кыргызстане объявили штормовое предупреждение
Не&nbsp;только День труда. Что еще отмечают 1&nbsp;мая? Тест Не только День труда. Что еще отмечают 1 мая? Тест
Почему Бишкек отказался от&nbsp;автобусов &laquo;Белес&raquo; и&nbsp;выбрал китайские Почему Бишкек отказался от автобусов «Белес» и выбрал китайские
Бизнес
К&nbsp;20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в&nbsp;Кыргызстане К 20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в Кыргызстане
Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в&nbsp;мае Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в мае
Удары по&nbsp;НПЗ РФ&nbsp;усиливают давление на&nbsp;рынок ГСМ Кыргызстана Удары по НПЗ РФ усиливают давление на рынок ГСМ Кыргызстана
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) развивает присутствие на&nbsp;международном рынке МПЦ («Элкарт») развивает присутствие на международном рынке
2 мая, суббота
13:00
Отдых на колесах: как подготовить машину к путешествию и что взять с собой Отдых на колесах: как подготовить машину к путешествию...
12:51
Многократное увеличение госпошлин в РФ не повлияет на приезжающих мигрантов
12:20
Трамп анонсировал введение 25-процентной пошлины на авто и грузовики из ЕС
12:00
Новинки недели: скандинавский триллер и корейская альтернативная история
11:45
Регламент Открытого кубка ШОС утвердили спортивные ведомства в Чолпон-Ате