Многократное увеличение госпошлин в РФ не повлияет на приезжающих мигрантов

Резкое повышение пошлин для мигрантов на 1 тысячу процентов не сильно отразится на рынке труда, так как затронет не более 1-2 процентов приезжих в Россию на заработки. Речь идет о сборах, которыми облагается очень малое число иностранцев, имеющих вид на жительство и подающих на гражданство, считает председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов.

Он прокомментировал сообщение о том, что в РФ с 1 июля госпошлины для иностранцев вырастут многократно.

«Это всего несколько процентов от общего числа трудовых мигрантов. Это никак не повлияет на мигрантов, которые приезжают работать по патентам или трудовым договорам, — сказал Ренат Каримов. — Эти граждане приезжают из государств, входящих в ЕАЭС».

Что касается общей ситуации с трудоустройством мигрантов, то работы в России им хватает, жалоб ни от кого не поступало, добавил он. Хотя, по данным hh.ru, сегодня на одно резюме приходится десять соискателей, это касается только некоторых сфер деятельности, заключил председатель профсоюза.

Напомним, с 1 июля в РФ увеличат размер государственных пошлин в миграционной сфере. Повышение сборов коснется виз для многократного пересечения границы. Сбор увеличится более чем втрое — до 6 тысяч рублей. За приглашение на въезд одного человека придется заплатить в восемь раз больше — 8 тысяч рублей, за вид на жительство (ВНЖ) — в пять раз больше, 30 тысяч рублей. Разрешение на временное проживание (РВП) подорожает почти в восемь раз — до 15 тысяч рублей, а разрешение на временное проживание в целях образования вырастет в цене в четыре раза — до 8 тысяч рублей.

Минфин России также предложил новые виды пошлин: за замену испорченного или утраченного вида на жительство — 6 тысяч рублей и выдачу дубликата РВП — 5 тысяч рублей. Вместе с этим как избыточная отменяется пошлина за установление факта наличия или отсутствия гражданства РФ.