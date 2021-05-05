10:09
USD 84.79
EUR 101.79
RUB 1.13
Власть
Сюжеты: Конституционная реформа, Конституция и выборы: самое важное

День Конституции. Как менялся Основной закон и почему. Timeline

Сегодня, 5 мая, Кыргызстан отмечает 28-летие Конституции. За годы независимости Основной закон у нас в стране менялся 10 раз. Последний референдум по принятию новой редакции состоялся 11 апреля 2021 года. За вариант, ориентированный на установление жесткой вертикали президентской власти, проголосовали 79,24 процента, против — 13,66 процента от общего числа пришедших на избирательные участки. Явка составила 37,07 процента.

Мало кто помнит, что первая Конституция Киргизской АССР появилась в 1929 году.

24.kg проследило историю создания и утверждения главного документа страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192818/
просмотров: 133
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем Конституции
Завтра президент подпишет новую Конституцию и выступит с посланием
ЦИК подвела официальные итоги референдума по принятию Конституции
Садыр Жапаров рассказал, когда страна начнет жить по новой Конституции
Расходы на референдум. Что можно было построить на эти деньги
Итоги выборов. Наблюдатели зафиксировали 281 нарушение
Новая Конституция Кыргызстана. Как изменится наша жизнь
Официальные итоги референдума ЦИК подведет до 2 мая
Итоги референдума. Кабмин уйдет в отставку, выборы пройдут по новой Конституции
Неограниченная власть президента. Новую Конституцию прокомментировал эксперт
Популярные новости
Камчыбек Ташиев: Мы&nbsp;не&nbsp;намерены требовать у&nbsp;Таджикистана возмещения ущерба Камчыбек Ташиев: Мы не намерены требовать у Таджикистана возмещения ущерба
Ситуация на&nbsp;границе. Таджикистан в&nbsp;этом конфликте не&nbsp;прав&nbsp;&mdash; российский эксперт Ситуация на границе. Таджикистан в этом конфликте не прав — российский эксперт
Второй звонок. Садыр Жапаров и&nbsp;Шавкат Мирзиеев вновь переговорили по&nbsp;телефону Второй звонок. Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев вновь переговорили по телефону
Ситуация на&nbsp;границе. Кыргызстан должен заявить о&nbsp;военной агрессии Ситуация на границе. Кыргызстан должен заявить о военной агрессии
Бизнес
Дистанционное обучение бюджетно: какой тариф подключить? Дистанционное обучение бюджетно: какой тариф подключить?
Полуфинальные матчи Лиги чемпионов! Полуфинальные матчи Лиги чемпионов!
Тарифы от&nbsp;Beeline: Объемный мир образования в&nbsp;Ваших руках! Тарифы от Beeline: Объемный мир образования в Ваших руках!
Подготовьтесь к&nbsp;ОРТ в&nbsp;приложении MEGA24 Подготовьтесь к ОРТ в приложении MEGA24
5 мая, среда
10:00
День Конституции. Как менялся Основной закон и почему. Timeline День Конституции. Как менялся Основной закон и почему....
09:49
Главой Баткенской области стал бывший пограничник
09:34
Премьер освободил от должности ряд акимов районов Баткенской области
09:27
В Индии COVID-19 обнаружили у львов в зоопарке
09:26
Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем Конституции