День Конституции. Как менялся Основной закон и почему. Timeline

Сегодня, 5 мая, Кыргызстан отмечает 28-летие Конституции. За годы независимости Основной закон у нас в стране менялся 10 раз. Последний референдум по принятию новой редакции состоялся 11 апреля 2021 года. За вариант, ориентированный на установление жесткой вертикали президентской власти, проголосовали 79,24 процента, против — 13,66 процента от общего числа пришедших на избирательные участки. Явка составила 37,07 процента.

Мало кто помнит, что первая Конституция Киргизской АССР появилась в 1929 году.

24.kg проследило историю создания и утверждения главного документа страны.