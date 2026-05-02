Новинки недели: скандинавский триллер и корейская альтернативная история

На следующей неделе (4 — 10 мая) на экраны выйдут пять премьер и новых сезонов популярных сериалов. В списке европейские мистические триллеры, современная корейская дорама о монархии и история успеха в комедийном жанре. Мы подготовили краткий путеводитель по премьерам, которые помогут разнообразить майские вечера.

1 «Каштановый человечек: Игра в прятки», триллер, второй сезон (7 мая)

Во втором сезоне рассказывается о расследовании исчезновения 41-летней женщины. Когда полиция изучает ее цифровые следы, выясняется, что за ней тайно следили несколько месяцев. Неизвестный преследователь словно играл с ней в прятки, присылая жуткие изображения и видео, а также безобидную на первый взгляд детскую песенку-считалочку. Женщину находят убитой, и выясняется, что это преступление может быть связано с нераскрытым убийством 17-летней школьницы, произошедшим двумя годами ранее. Следователям предстоит понять, какая связь между двумя жертвами и когда злоумышленник снова начнет свою смертельную «игру в прятки».

2 «Жена принца XXI века», дорама, премьера (10 мая)

Дорама рассказывает об альтернативной современной Южной Корее, где власть принадлежит монарху. Главные героини — Сон Хи-джу (АйЮ) и Ли Ан (Пен У-сок) — переплетаются в судьбах, когда Сон Хи-джу, принадлежащая к влиятельной семье чеболей, решает выйти замуж за принца, чтобы избежать статуса простолюдина. Ли Ан, второй сын короля, стал регентом после трагической гибели короля и главным советником племянника, который взошел на престол. Сюжет сочетает в себе элементы современных реалий и дворцовых традиций, предлагая интригующее сочетание современных и исторических событий.

3 «Террор: Дьявол в серебре», триллер, третий сезон (7 мая)

Блуждая по адским коридорам больницы, где иллюзии переплетаются с реальностью, Пеппер понимает: единственный шанс на свободу — противостоять сущности, питающейся страданиями обитателей Нью-Хайда. Однако в итоге ему предстоит узнать, что самые опасные демоны таятся внутри него самого.

4 «Спасибо. Следующий!», мелодрама, третий сезон (8 мая)

В центре событий турецкого сериала молодая женщина-юрист по имени Лейла Тайлан, которая пережила тяжелый и болезненный развод. Она заручилась поддержкой близких друзей и с головой погрузилась в сложный мир современных рандеву с мужчинами. Лейла — целеустремленная особа, которая всегда добивается поставленных целей. Ее жизнь меняется после встречи с Омером. Однако, несмотря на сильные чувства, Лейла весьма напугана предполагаемым будущим со своим новым возлюбленным.

5 «Кузя. Путь к успеху», комедия, премьера (4 мая)

Сериал рассказывает о том, как Кузя из обычного студента превратился в миллиардера. В центре сюжета — история героя Виталия Гогунского, который после громкого ухода из университета возвращается в родную Агаповку и неожиданно для себя становится главой местного колхоза. Благодаря непосредственности и нестандартному подходу Кузя не только сохраняет хозяйство, но и выводит его на новый уровень.

Однако в тени развивается интрига — антагонист пытается использовать Кузю в своих целях и разрушить колхоз ради продажи земли под строительство платной трассы. Кузя, не подозревая о коварных планах, борется за родную Агаповку и продолжает идти своим путем.

