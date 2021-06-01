Заплати и выходи. Как в Кыргызстане борются с коррупцией

Весна-2021 закончилась громкими арестами. Уведомление о подозрении в коррупции на различных этапах реализации проекта по разработке месторождения Кумтор получили экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывший спикер Жогорку Кенеша и родной брат экс-президента Сооронбая Жээнбекова Асылбек Жээнбеков. Экс-депутат Исхак Пирматов и нардеп Торобай Зулпукаров обвиняются в незаконном обогащении.

Сюжет по теме Ситуация с «Кумтором»

Асылбека Жээнбекова и Торобая Зулпукарова Первомайский районный суд Бишкека отправил на два месяца в СИЗО ГКНБ. Омурбек Бабанов и Исхак Пирматов находятся в ИВС. Там же задержанный в рамках дела о «Кумторе» парламентарий Талант Узакбаев. Решение по ним суд должен принять сегодня.

На допросах по ситуации с «Кумтором» побывали и два бывших премьер-министра — Игорь Чудинов и Темир Сариев. Они пока сохраняют статус свидетелей. Сегодня вызван к следователю еще один экс-торага Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков.

Какие приговоры уже вынесли за последние месяцы в отношении обвиняемых в коррупции, изучили журналисты 24.kg.

1 Райымбек Матраимов Обвинение первое: в октябре 2020 года органы национальной безопасности начали новое досудебное производство по факту коррупции на таможне. В системе ГТС с начала 2016-го бывший заместитель председателя Райымбек Матраимов наладил коррупционную схему по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которой бюджету нанесен ущерб в особо крупном размере. Статья УК КР: «Легализация (отмывание) преступных доходов», «Коррупция». Ущерб: Райымбек Матраимов выплатил 2 миллиарда сомов: часть — деньгами, часть — недвижимостью. Приговор: оштрафован на 260 тысяч сомов, арест с имущества сняли. Обвинение второе: в феврале Райымбека Матримова вновь задержали по обвинению в легализации преступных доходов. Основанием для начала досудебного производства послужили материалы журналистского расследования «Азаттыка». Но в итоге чекисты ничего не нашли, включая активы и недвижимость, которая принадлежала семье Матраимовых. Последствия: уголовное дело прекратили, вышел на свободу.

2 Дуйшен Ирсалиев Обвинение: экс-главу СЭЗ «Бишкек» Дуйшена Ирсалиева задержали в январе и водворили в СИЗО ГКНБ. По версии следствия, в СЭЗ создали устойчивую коррупционную схему по выводу денег. Статья УК КР: «Коррупция». Последствия: находится под домашним арестом, дело в суде.

3 Азиз Алымкулов Обвинение: бывшего вице-мэра Бишкека Азиза Алымкулова задержали в марте. По версии следствия, чиновник давил на сотрудников муниципалитета и его подразделений для незаконного оформления земельных участков на аффилированных лиц. Статья УК КР: «Злоупотребление должностным положением». Приговор: оштрафован на 260 тысяч сомов.

4 Эмиль Жамгырчиев Обвинение: бывший зампредседателя ГСБЭП задержан в октябре 2020 года. С ним арестовали и руководителя аппарата правительства Бакытбека Калмуратова. По версии следствия, они получили от бизнесмена взятку в $50 тысяч за положительное решение вопроса по уголовному делу. Статья УК КР: «Злоупотребление должностным положением». Ущерб: возместили 20 миллионов сомов в доход государства. Последствия: дело в суде.

5 Бакир Таиров Обвинение: экс-председателя ГСБЭП задержали 10 декабря 2020 года. По версии следствия, он под предлогом необходимости финансирования политической партии вынудил одного из руководителей госорганов передать ему деньги. Статья: «Коррупция». Ущерб: возместил 20 миллионов сомов в доход государства. Приговор: оштрафован на 265 тысяч сомов.

6 Кубанычбек Жумалиев Обвинение: бывший депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Жумалиев подозревается в том, что будучи нардепом незаконно получил лицензию на образовательную деятельность. Статья УК КР: «Злоупотребление должностным положением». Ущерб: передал государству коммерческие активы и недвижимость на общую сумму более 1 миллиарда сомов. Последствия: под домашним арестом, дело в суде.

7 Медер Ирсалиев Обвинение: Во время парламентских выборов 2020 года, используя свои полномочия, незаконно собирал деньги со всех территориальных управлений Соцфонда. Они предназначались для финансовой помощи политической партии «Биримдик». Его задержали 19 ноября 2020 года. Статья УК КР: «Соучастие в коррупции» Приговор: оштрафован на 260 тысяч сомов.

8 Марат Аманкулов Обвинение: ГКНБ установил факты незаконного обогащения бывшего депутата Жогорку Кенеша Марата Аманкулова. Следствие посчитало, что он увеличил активы, используя политическое влияние и должности в Бишкекском городском кенеше и Жогорку Кенеше с 2008 по 2020 год. После скандала сдал депутатский мандат. Статья УК КР: «Незаконное обогащение». Ущерб: возместил государству 50 миллионов сомов. Последствия: под домашним арестом, досудебное производство продолжается.