Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 2 мая будут дожди с грозами. Температура воздуха ожидается +29 градусов.

Отключение света, воды и газа

  • 9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Айгуль-Тоо, Торугарт, Кок-Бел, Карагыр-Ата), село Маевка (переулок Садовый, улицы Садовая, Курманалиева, Молодая Гвардия).

  • 30 апреля — 6 мая — район, ограниченный улицами Гаражной, Калинина и Салиевой, проспектом Жибек Жолу.

Люди, которые меняли мир

Родился поэт Барктабас Абакиров

Родился 2 мая 1933-го в селе Торт-Кул Нарынской области.

Творчество Барктабаса Абакирова — поэта, заслуженного работника культуры, журналиста — хорошо известно в Кыргызстане. Многие годы он был главным редактором журнала «Сельское хозяйство Киргизии», областной газеты «Нарын правдасы», возглавлял издательство «Кыргызстан».

Выпустил ряд сборников стихов на кыргызском языке: «На высокой земле» (1973), «Течет Нарын» (1975), «Страницы жизни» (1978), «Нарынские дни» (1985) и другие. На русском языке вышло два сборника: «Волна Сон-Куля» (1981) и «Арчовая колыбель» (1985). Писал и произведения для детей («Косуленок»).

Перевел на кыргызский язык произведения Михаила Лермонтова, Расула Гамзатова, Давида Кугультинова, Владимира Бээкмана и других. Отдельные произведения поэта переведены и опубликованы на русском, украинском и белорусском языках.

Умер в 2006-м.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
