Родился поэт Барктабас Абакиров

Родился 2 мая 1933-го в селе Торт-Кул Нарынской области.

Творчество Барктабаса Абакирова — поэта, заслуженного работника культуры, журналиста — хорошо известно в Кыргызстане. Многие годы он был главным редактором журнала «Сельское хозяйство Киргизии», областной газеты «Нарын правдасы», возглавлял издательство «Кыргызстан».

Выпустил ряд сборников стихов на кыргызском языке: «На высокой земле» (1973), «Течет Нарын» (1975), «Страницы жизни» (1978), «Нарынские дни» (1985) и другие. На русском языке вышло два сборника: «Волна Сон-Куля» (1981) и «Арчовая колыбель» (1985). Писал и произведения для детей («Косуленок»).

Перевел на кыргызский язык произведения Михаила Лермонтова, Расула Гамзатова, Давида Кугультинова, Владимира Бээкмана и других. Отдельные произведения поэта переведены и опубликованы на русском, украинском и белорусском языках.

Умер в 2006-м.

