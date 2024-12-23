Криминальный Кыргызстан. Громкие убийства, заговоры, аресты и суды 2024 года

Уходящий, 2024 год запомнился кыргызстанцам многими событиями, в том числе тремя, по данным ГКНБ, попытками захвата власти. Были задержания чиновников, крупных бизнесменов и даже инсценировка заказного убийства, где в роли исполнителя и жертвы выступали правоохранители.

Первая попытка захвата власти

11 января 2024 года. Госкомитет национальной безопасности сообщил, что в Кыргызстане готовили госпереворот с последующим захватом власти. Готовили его якобы Имамидин Ташов и Тилекмат Куренов, которые на тот момент находились за пределами республики.

Спецслужбы тогда установили десятки сторонников и активных сподвижников Имамидина Ташова и Тилекмата Куренова из разных регионов страны. Их допросили. Получена информация о финансировании организационных мероприятий со стороны Имамидина Ташова.

Планировалось собрать и организовать людей для массовых акций протеста по различным основаниям (любая социально-экономическая напряженность, проблемы с ККМ, ЭТТН и другие), подготовить их приезд в Бишкек. В ГКНБ заявили, что на это поступали деньги в том числе от различных людей в США.

По итогам обысков по месту жительства Имамидина Ташова изъяты значительные денежные средства, представительские автомашины класса люкс и другие материальные ценности.

ОПГ Азербайджана готовила покушение на руководство страны

22 марта 2024 года. В Бишкеке задержали пятерых иностранцев, которые состоят на учете правоохранительных органов Азербайджана как активные члены ОПГ. По данным отечественных спецслужб, они якобы готовили покушение на руководство страны.

По оперативным данным, один из них — М.О. Асгаров — в криминальном мире имеет статус «бродяги».

«Чтобы укрепить криминальную среду и распространить воровскую идеологию, повысить свой статус, он прибыл с подельниками в Кыргызстан для организации покушения на руководство республики в связи с проводимой государством политикой активной борьбы против ОПГ», — отметили в госкомитете.

Позже там сообщили, что членов транснациональной ОПГ по запросу Баку передали представителям МВД Азербайджана.

Банда, торговавшая человеческими органами

18 апреля 2024 года. Пресс-центр ГКНБ заявил, что в аэропорту «Манас» задержали граждан, торговавших за границей человеческими органами. Установлено, что в зарубежных клиниках они искали пациентов, нуждающихся в трансплантации почек и готовых заплатить крупные суммы (до $80 тысяч), а в Кыргызстане — доноров, которых «обманным путем склоняли предоставить свои внутренние органы для трансплантации».

В ГКНБ заметили, что доноры обязательно проходили медицинское обследование. Независимо от состояния организма, всегда выдавалось положительное заключение. После коррупционным путем организаторы изготавливали им поддельные документы о родстве с пациентом (необходимые для представления в клинику, где будет проходить операция). Далее они выезжали за пределы КР.

Доноры за одну почку в среднем получали от $1 тысячи до $7 тысяч, вербовщики — до $3 тысяч за каждого донора, а значительная часть денег доставалась организатору канала — от $30 тысяч до $70 тысяч.

Убит при задержании

В ночь на 24 мая 2024-го в селе Ак-Башат Айтматовского района Таласской области произошло тройное убийство. Милиционеры обнаружили в доме трупы 27-летней М.Ж., ее дочери (четыре года) и сына (2,5 года), огнестрельное оружие и топор. В розыск объявили 48-летнего К.Н., родственника убитых.

Местные оперативники вышли на след подозреваемого, который убежал в лес в горах. Там мужчина оказал сопротивление, его ликвидировали. Он ранее судим за покушение на убийство — напал с ножом на своего брата.

Как оказалось, ранее между братьями К.Н. и К.М. возник имущественный спор. В 2018-м К.Н. напал с ножом на брата и пытался его убить. Кара-Бууринский районный суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы, но в марте 2023-го он вышел по пробации и пришел к младшему брату в дом, чтобы отомстить. Но родственника там не оказалось, и тогда он расправился с его семьей.

Попытка захвата власти № 2

В начале июля ГКНБ сообщил, что некая деструктивная группа готовила насильственный захват власти с применением оружия на 31 августа, в День независимости Кыргызстана. Группа из пяти человек вынашивала планы по дестабилизации общественно-политической ситуации в стране через массовые беспорядки.

Группировка была сформирована из лиц, поддерживающих идеологию криминалитета и фанатично религиозных. Во время обыска их домов и авто обнаружены компоненты для самодельных взрывных устройств, огнестрельное оружие, боеприпасы, рации, бронежилеты, обмундирование сотрудников правоохранительных органов, дроны, экстремистская литература.

Они планировали организовать спортивное мероприятие недалеко от Бишкека в День независимости, чтобы собрать молодежь из всех регионов республики. На мероприятие должны были пригласить некоторых оппозиционных лидеров в качестве провокаторов для призыва толпы к пешему маршу до центра столицы. По дороге заранее подготовленные спортсмены и преступные элементы должны были устроить массовые беспорядки, поджоги, погромы, сопротивление милиции с применением оружия.

Для насильственного захвата власти с начала 2024 года группа лиц проводила встречи в некоторых областях страны с так называемыми смотрящими. Покупали оружие, бронежилеты, взрывчатые вещества и большое количество милицейской формы.

При обыске домов членов деструктивной группировки обнаружили:

50 единиц оружия;

20 пистолетов;

255 тысяч 238 боеприпасов;

200 комплектов формы сотрудников правоохранительных органов;

150 милицейских и 100 военных головных уборов;

38 комплектов бронежилетов;

2 дрона, рации, самодельные взрывчатки, экстремистскую литературу.

Установлено, что задержанные причастны к организации митингов против иностранцев, произошедших в мае этого года.

Очередное задержание Дуйшенбека Зилалиева

12 сентября 2024 года. Сотрудники спецслужб задержали бывшего главу Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбека Зилалиева. Неделей ранее задержан Мелис Сатыбеков — бывший директор Госагентства геологии и недропользования. Их подозревают в коррупционных преступлениях, совершенных в 2017-м. Источник в правоохранительных органах отметил, что тогда оба чиновника имели доступ к лицензиям на разработку месторождений полезных ископаемых и за вознаграждение выдавали их. Обоих водворили в СИЗО на время следствия.

Напомним, в декабре 2018 года ГКНБ обнаружил у бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Он назвал свое дело политическим шоу и вину не признает. Тогда его приговорили к девяти годам лишения свободы. Но в июне 2021-го Верховный суд отменил решения предыдущих инстанций и вернул дело на новое рассмотрение.

Суд над 11 журналистами

10 октября 2024 года. Судья Ленинского районного суда Бишкека Кылычбек Истамкулов огласил приговор по делу 11 бывших и действующих сотрудников издания Temirov Live:

Махабат Тажибек кызы — шесть лет лишения свободы;

Азамат Ишенбеков — пять лет лишения свободы;

Актилек Капаров — три года пробации;

Айке Бейшекеева — три года пробации;

Сапар Акунбеков оправдан;

Сайпидин Султаналиев оправдан;

Тыныстан Асыпбеков оправдан;

Максат Тажибек уулу оправдан;

Жоодар Бузумов оправдан;

Жумабек Турдалиев оправдан;

Акыл Орозбеков оправдан.

Напомним, 16 января сотрудники МВД провели обыск в офисе Тemirov Live, редакционное оборудование изъяли. Милиция обыскала дома и задержала 11 нынешних и бывших работников издания.

В МВД заявили, что по итогам судебно-лингвистической экспертизы контента на страницах Temirov Live и «Айт Айт Десе» в социальных сетях 30 декабря 2023-го возбуждено уголовное дело по статье «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР.

Всего в деле 13 фигурантов. Махабат Тажибек кызы и журналиста Актилека Капарова обвинили в «организации призывов к беспорядкам», а остальных, включая расследователя Болота Темирова и журналиста Улана Нурманбетова, — в «пособничестве» этим призывам.

Подозревают в подкупе голосов

15 ноября 2024 года. Свердловский районный суд водворил в СИЗО-1 до 13 января 2025-го Темирлана Султанбекова, Ирину Карамушкину и Розу Турксевер. Их обвинили в подкупе голосов избирателей. Сразу после задержания лидер социал-демократов Темирлан Султанбеков объявил голодовку.

В ГУВД столицы сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Подкуп голосов избирателей» УК КР после появления в соцсетях аудиозаписи разговора предположительно начальника штаба партии «Социал-демократы» Ирины Карамушкиной с кандидатом Данияром Чолпонбаевым, где они якобы обсуждают подкуп голосов избирателей на предстоящих выборах депутатов местных кенешей.

Попытка захвата власти № 3. День выборов

Задержана группа подозреваемых, собиравшихся устроить массовые беспорядки и свергнуть власть, 17 ноября — в день выборов в местные кенеши. Они якобы планировали спортивные игры в пригороде Бишкека. Под их прикрытием намеревались призывать к актам насилия, выдвигать антиконституционные призывы, дестабилизировать обстановку для дальнейшего насильственного захвата власти.

В МВД возбудили дело по статье «Приготовление к организации массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств либо оказанием вооруженного сопротивления представителям власти» УК КР.

Задержаны семеро человек, среди которых бывший заместитель генерального прокурора Кыргызстана Адыл уулу Кубан.

Массовые задержания налоговиков

3 декабря 2024 года. В Бишкеке прошли массовые задержания налоговиков во всех четырех районных управлениях столицы. Сотрудники ГКНБ с бойцами «Альфы» провели обыски, после на допрос доставили четырех начальников управлений и около 30 рядовых сотрудников.

Выступая в парламенте, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил: налоговики создали коррупционную схему, связанную с ЭТТН, что нанесло ущерб бюджету страны в 3,2 миллиарда сомов. Он отметил, что возможно задержание и руководителей высшего звена Налоговой службы.

6 декабря после допроса в ГКНБ задержали председателя ГНС Алтынбека Абдувапова и его заместителя Исламбека Кыдыргычева.

Отбывая срок в тюрьме, заказал убийство партнера

Оперативники ГУУР МВД получили информацию о том, что один из осужденных за совершение тяжкого преступления ищет исполнителя заказного убийства. Сам он бывший чиновник и осужден за мошенничество в крупном размере. Цель — его бывший бизнес-партнер, который задолжал крупную сумму денег. Оперативники перехватили данные о готовящемся преступлении.

Следственная служба МВД возбудила уголовное дело по статье «Приготовление к убийству» УК КР. Все дальнейшие действия проходили под контролем милиции. Заказчик поставил условие, что убийство должно выглядеть как несчастный случай, и потребовал фото и видео отчета. За работу обещал $30 тысяч.

Оперативники ОБОП ГУУР МВД инсценировали убийство и для убедительности сделали фотографии и видео, подтверждающие выполнение криминального заказа. После получения отчета заказчик выплатил деньги через посредника, которого и задержали правоохранители. Им оказался близкий родственник заказчика.