Протест против иностранцев. Ситуация в Бишкеке стабильная

Ситуация на территории Бишкека стабильная и находится под полным контролем милиции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Кыргызстана.

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По ее данным, все участники митинга разошлись, среди граждан Кыргызстана и иностранных граждан погибших и пострадавших во время протестов нет.

«Движение на всех улицах столицы для транспортных средств восстановлено», — говорится в сообщении.

Стихийный протест против иностранцев, который начался вчера вечером в Бишкеке, завершился только под утро 18 мая. Милиции удалось договориться с участниками акции, и они открыли проспект Чуй, а чуть позже разошлись.