Происшествия

В Московском районе задержан подозреваемый в убийстве

В Московском районе задержан подозреваемый в убийстве, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 16 марта 2026 года в ОВД Московского района поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов, расположенных в селе Садовом, обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. Данный факт был зарегистрирован, на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

В ходе осмотра установлено, что в указанном доме проживает гражданин С.С., 1988 года рождения. Во дворе дома обнаружено тело гражданина П.О., 1993 года рождения, жителя города Кара-Балты, с признаками насильственной смерти.

Тело погибшего направлено в морг, назначены соответствующие судебные экспертизы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 122 (убийство) УК Кыргызской Республики.

В ходе следствия установлено, что 14 марта 2026 года по вышеуказанному адресу к гражданину С.С. прибыл его знакомый П.О. В ночь с 15 на 16 марта 2026 года в ходе совместного распития спиртных напитков между ними произошел конфликт, в результате которого С.С. нанес П.О. удар кухонным ножом в область шеи, причинив ему смертельное ранение, после чего вытащил тело во двор дома.

Подозреваемый С.С., 1988 года рождения, в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики задержан и водворен в изолятор временного содержания.
