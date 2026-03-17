В Московском районе задержан подозреваемый в убийстве, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.
По ее данным, 16 марта 2026 года в ОВД Московского района поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов, расположенных в селе Садовом, обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. Данный факт был зарегистрирован, на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.
В ходе осмотра установлено, что в указанном доме проживает гражданин С.С., 1988 года рождения. Во дворе дома обнаружено тело гражданина П.О., 1993 года рождения, жителя города Кара-Балты, с признаками насильственной смерти.
Тело погибшего направлено в морг, назначены соответствующие судебные экспертизы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 122 (убийство) УК Кыргызской Республики.
Подозреваемый С.С., 1988 года рождения, в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики задержан и водворен в изолятор временного содержания.