В Турции арестованы звезды кино и модели. Подозреваются в сутенерстве

В Турции выдан ордер на арест звезды сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел и ее бывшего возлюбленного Хакана Сабанджи. Об этом пишет Baza.

Турецкие силовики провели единовременное задержание 14 из 16 подозреваемых по делу о хранении наркотиков и сутенерстве.

Среди них оказались бывшие директора главных турецких футбольных клубов, модели и звезды кино. Единственные, кого не удалось задержать, — звезды сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел и Хакан Сабанджи, которые находились за границей. В связи с этим главная прокуратура Стамбула выдала ордер на их арест.

Как сообщила у себя в соцсетях Ханде Эрчел, за рубежом она находилась по учебе и уже вернулась на родину, где намерена всячески помогать следствию.