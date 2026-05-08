11:54
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Происшествия

Еще одно землетрясение зафиксировал в Кыргызстане Институт сейсмологии

Еще одно землетрясение зафиксировал в Кыргызстане Институт сейсмологии Национальной академии наук.

По его данным, подземные толчки интенсивностью 3,5 зафиксированы сегодня, 8 мая, в 10.06.

Очаг землетрясения располагался на границе Кыргызстана и Китая, в 8 километрах к юго-востоку от села Иркештам, в 9 километрах к северо-востоку от села Нура, в 140 километрах юго-востоку от города Оша.

Интенсивность землетрясения составила в селах Иркештам, Нура — 3 балла, в селе Икизяк — 2,5 балла, в селе Кек-Суу −2 балла.

Напомним, вчера на юге страны также произошло землетрясение.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/373114/
просмотров: 216
Версия для печати
Материалы по теме
На юге Кыргызстана произошло землетрясение
На границе Кыргызстана и Таджикистана сегодня произошло землетрясение
Центральная Азия объединяет усилия для борьбы с сейсмическими угрозами
В Таджикистане произошло землетрясение, которое ощущалось в Кыргызстане
Второе за сутки землетрясение зафиксировали в Кыргызстане
В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой около 3,5
В Кыргызстане сегодня произошло землетрясение
Землетрясение интенсивностью 3,5 балла произошло в Кыргызстане
На границе Кыргызстана и Казахстана произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 2,8 балла произошло в Кыргызстане
Популярные новости
Из-за вспышки хантавируса на&nbsp;борту круизного лайнера умерли три человека Из-за вспышки хантавируса на борту круизного лайнера умерли три человека
Трубы не&nbsp;выдержали проверку: в&nbsp;Бишкеке выявили прорывы на&nbsp;теплосетях Трубы не выдержали проверку: в Бишкеке выявили прорывы на теплосетях
Обещала открыть ресторан. В&nbsp;Бишкеке задержана подозреваемая в&nbsp;мошенничестве Обещала открыть ресторан. В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве
На&nbsp;автошоу в&nbsp;Бишкеке сбили зрителя, водитель задержан На автошоу в Бишкеке сбили зрителя, водитель задержан
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; 34&nbsp;года рядом с&nbsp;клиентами «Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
Cвязь как право на&nbsp;развитие: О! поздравляет с&nbsp;профессиональным праздником Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
&laquo;Давай с&nbsp;нами&raquo;: КРСУ открывает двери для будущих студентов «Давай с нами»: КРСУ открывает двери для будущих студентов
Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к&nbsp;празднованию 9&nbsp;Мая Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к празднованию 9 Мая
8 мая, пятница
11:43
Определился второй финалист Лиги чемпионов УЕФА Определился второй финалист Лиги чемпионов УЕФА
11:40
Пошлины США на европейские товары будут существенно увеличены, заявил Трамп
11:36
Дайырбек Орунбеков прокомментировал видео о китайских рабочих на заводе «Джунда»
11:24
Еще одно землетрясение зафиксировал в Кыргызстане Институт сейсмологии
11:20
В Госдуму внесли проект о праве МВД утверждать профессии для мигрантов