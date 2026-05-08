Еще одно землетрясение зафиксировал в Кыргызстане Институт сейсмологии Национальной академии наук.

По его данным, подземные толчки интенсивностью 3,5 зафиксированы сегодня, 8 мая, в 10.06.

Очаг землетрясения располагался на границе Кыргызстана и Китая, в 8 километрах к юго-востоку от села Иркештам, в 9 километрах к северо-востоку от села Нура, в 140 километрах юго-востоку от города Оша.

Интенсивность землетрясения составила в селах Иркештам, Нура — 3 балла, в селе Икизяк — 2,5 балла, в селе Кек-Суу −2 балла.

Напомним, вчера на юге страны также произошло землетрясение.