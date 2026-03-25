Происшествия

Четверо детей без отца: жена убитого в Кара-Балте требует справедливости

В редакцию 24.kg обратилась супруга мужчины, погибшего в городе Кара-Балта. Она заявила, что просит справедливого и объективного расследования и обратилась к правоохранительным органам с просьбой обеспечить законность и прозрачность следствия.

Закопал тело на даче: в Чуйской области задержан подозреваемый в убийстве

По ее словам, супруг стал жертвой жестокого преступления. Женщина утверждает, что после убийства подозреваемый пытался скрыть следы — закопал тело в своем огороде, где оно находилось около двух дней.

«Мой муж был единственным кормильцем семьи. У нас осталось четверо детей, которые лишились отца и поддержки. Это невосполнимая утрата», — сообщила она.

Супруга погибшего настаивает на полном и прозрачном расследовании, правовой оценке действий подозреваемого и принятии всех мер в рамках закона.

Она просит обеспечить контроль за ходом дела и информировать ее как потерпевшую сторону.

Женщина отметила, что, по имеющейся у нее информации, подозреваемый может иметь признаки невменяемости, однако это, по ее мнению, не должно повлиять на объективность расследования.

Она рассказала, что в день трагедии ее муж находился с друзьями. Позже к ним присоединился еще один человек, после чего произошел конфликт. Двое мужчин убежали, а ее супруг остался.

Супруга погибшего добавила, что похороны состоялись 24 марта, однако, по ее словам, со стороны подозреваемого никто не пришел и не выразил соболезнования.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области
Напомним, ранее в ГУВД Чуйской области сообщили о задержании мужчины, подозреваемого в жестоком убийстве. По данным милиции, 22 марта 2026 года в ОВД Жайылского района поступила информация об обнаружении тела, зарытого на территории дачного участка «Южная» в Кара-Балте.

На место выезжала следственно-оперативная группа. При раскопке на глубине 15–20 сантиметров нашли тело мужчины. Позже установлено, что погибший — Б.Н., 1993 года рождения. 
