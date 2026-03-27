Общество

Президента просят совместно отметить 7 апреля и освободить молодых политиков

Председатель Ассоциации организаций народной апрельской революции Нурия Айдабосунова обратилась к президенту Садыру Жапарову с предложением провести совместные памятные мероприятия 7 апреля и проявить милосердие к задержанным молодым политикам. 

В официальном обращении на имя главы государства предлагается объединить усилия власти и участников событий 2010 года, чтобы почтить память погибших и отметить 16-ю годовщину революции. Нурия Айдабосунова подчеркнула, что совместное проведение дня памяти станет важным символом единства народа и руководства страны.

«Это мероприятие еще раз докажет сплоченность общества и власти. Мы видим позитивные изменения за последние пять лет и поддерживаем курс на привлечение в государственное управление чистых, профессиональных и молодых кадров», — отмечается в письме.

Фото Нурии Айдабосуновой. Письмо президенту
Наряду с этим Нурия Айдабосунова призвала президента проявить великодушие и освободить находящихся в СИЗО ГКНБ молодых политиков: Темирлана Султанбекова, Кадыра Атамбаева и Эрмека Эгембердиева.

Автор письма отмечает, что эти молодые люди не являются врагами государства. Она призвала президента не «рубить топором» их будущее из-за юношеской нетерпеливости, а дать возможность исправиться и направить свою энергию на пользу стране.
