Происшествия

Преступность в Кыргызстане с начала 2026 года выросла на 4,3 процента

Генеральная прокуратура Кыргызской Республики зафиксировала рост преступности в начале 2026 года на 4,3 процента. Об этом говорится в отчете Национального статистического комитета.

Как отмечается, за январь-февраль правоохранительные органы республики зарегистрировали 6,1 тысячи преступлений, что на 4,3 процента превысило показатели двух месяцев 2025-го.

При этом количество тяжких и особо тяжких деяний сократилось на 4,3 процента — 784 случая. Основную часть нарушений составили преступления против собственности — на их долю пришлось 72 процента от общего массива данных.

Среди имущественных преступлений резкий всплеск мошенничества — количество таких случаев выросло в 1,6 раза (до 2 тысяч 345 фактов).

Одновременно статистика показала снижение количества краж на 30,8 процента, разбоев — в 1,9 раза, вымогательств — на 22,5 процента и грабежей — на 16,4 процента.

Тревожная динамика насилия и преступлений против личности

Судя по отчету Нацстаткома, ситуация с безопасностью граждан ухудшилась: количество преступлений против личности увеличилось на 22,8 процента. Особо прокуратура отметила рост количества изнасилований — в 1,4 раза (зарегистрировали 35 случаев).

Количество убийств (26 случаев) сократилось на 7,1 процента, а фактов причинения менее тяжкого вреда здоровью стало меньше на 9 процентов — всего 61.

От преступных посягательств пострадали 2 тысячи 85 женщин (преимущественно от мошенничества) и 238 детей. В результате криминальных действий погибли 13 несовершеннолетних, еще 55 получили ранения. Наибольшее количество преступлений в отношении детей произошло в Бишкеке (28,6 процента) и Джалал-Абадской области (15,1 процента).

Рост коррупции на фоне снижения наркотрафика

В сфере должностных преступлений зафиксировали аномальный рост коррупции — количество выявленных фактов увеличилось в 3,25 раза (с 24 до 78 случаев). В то же время показатели взяточничества сократились более чем вдвое — на 50,7 процента. Преступность экономической направленности в целом снизилась на 23,5 процента, что связано с сокращением случаев уклонения от уплаты налогов на 61,1 процента.

Незаконный оборот наркотиков снизился на 9,4 процента. Почти половина таких преступлений (48 процентов) связана с хранением запрещенных веществ.

Всего за два месяца выявили около 3 тысяч лиц, совершивших правонарушения. Из них 66,5 процента нигде не работали и не учились, а доля женщин среди задержанных составила 13,4 процента.

Баткен и Иссык-Куль в лидерах по росту преступности

Статистика по регионам выявила резкий скачок преступности в Баткенской области (на 77,7 процента), Иссык-Кульской (на 49,3 процента) и Оше (на 38,3 процента).

В Бишкеке зафиксировали обратную тенденцию — уровень преступности снизился на 14,7 процента. В общественных местах по всей стране совершили 757 преступлений, из которых большую часть составили кражи и хулиганство.
