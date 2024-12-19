Осужденный заказал убийство своего партнера. Милиция инсценировала смерть жертвы

Сотрудники Главного управления уголовного розыска пресекли заказное убийство, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Оперативники получили информацию о том, что один из осужденных за совершение тяжкого преступления ищет исполнителя заказного убийства. Сам он является бывшим чиновником и был осужден за мошенничество в крупном размере. Цель — его бывший бизнес-партнер, который был должен крупную сумму денег. Оперативникам удалось перехватить данные о готовящемся преступлении.

Следственная служба МВД возбудила уголовное дело по статье «Приготовление к убийству» УК КР. Все дальнейшие действия, направленные на пресечение тяжкого преступления, проходили под контролем сотрудников ГУУР МВД. Заказчик поставил условие, что убийство должно выглядеть как несчастный случай, и потребовал фото и видео отчета. За работу он обещал выплатить $30 тысяч.

Оперативники ОБОП ГУУР МВД инсценировали убийство и для убедительности сделали фотографии и видео, подтверждающие выполнение криминального заказа. После получения фотоотчета заказчик выплатил деньги при помощи посредника, которого и задержали правоохранители. Им оказался близкий родственник заказчика. Его водворили в ИВС.