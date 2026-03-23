Закопал тело на даче: в Чуйской области задержан подозреваемый в убийстве

В Чуйской области задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД региона.

По данным милиции, 22 марта 2026 года в ОВД Жайылского района поступило сообщение об обнаружении тела человека, зарытого на территории дачного участка «Южная» в городе Кара-Балте.

На место выехала следственно-оперативная группа. При раскопке земли на глубине 15–20 сантиметров нашли тело мужчины. Позже установлено, что погибший — Б.Н., 1993 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по статье 122 (убийство) УК КР.

В ходе следствия установлено, что подозреваемый Д.Р., 1988 года рождения, 19 марта познакомился с тремя мужчинами. После совместного употребления наркотических веществ между ними произошел конфликт, переросший в драку.

По версии следствия, двое участников скрылись, а Д.Р. удержал потерпевшего, избил его и на такси доставил на свою дачу. Там он продолжил избиение, в результате которого мужчина скончался.

Чтобы скрыть преступление, подозреваемый закопал тело на участке, а одежду и личные вещи погибшего разбросал в разных местах.

Установлено, что подозреваемый с 2014 года состоит на учете у врача-психиатра.

Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.