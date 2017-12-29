2017. События, которые потрясли Кыргызстан

На протяжении года информационные ленты пестрили громкими новостями. Сообщения собирали тысячи просмотров и тиражировались зарубежными изданиями. ИА «24.kg» подготовило топ самых популярных новостей 2017 года.

Январь. Разбившийся «Боинг—747»

Для Кыргызстана 2017 год начался с трагедии. Ранним утром 16 января на поселок Дачи СУ упал грузовой самолет турецких авиалиний. Новогоднее волшебство в одночасье оборвалось. Высокопоставленные чиновники немедля отправились на место катастрофы. Даже короткая и незначительная информация о том, что министры выехали в поселок, имела значение.

Трагедия показала и алчность людей в погоне за легкой наживой, и неравнодушие кыргызстанцев, которые начали оказывать помощь раньше властей.

В результате крушения «Боинга-747», который совершал рейс из Гонконга в Стамбул, погибли 35 граждан Кыргызстана и 4 члена экипажа — граждане Турции. Разрушено несколько десятков домов.

Февраль. Игры с «синим китом»

Смерть восьмиклассника столичной школы № 12 взорвала социальные сети в кыргызском сегменте Интернета. Первые сообщения появились в одной из родительских групп 1 февраля. Суицид в 4.00 связали с игрой «Синий кит».

Все кинулись искать эту игру, вступая во всевозможные группы, которые молниеносно расплодились. Реальные организаторы, если они и были, ушли в тень. Только с 1 января по 7 февраля зарегистрировали 18 фактов суицида. Подтолкнула ли подростков игра, или сыграли роль другие обстоятельства, неизвестно.

О «Синем ките» предпочитали не говорить открыто, не разжигать интерес к ней, зная, насколько молодежь вовлечена в социальные сети.

Март. Депутаты-арестанты vs дочь президента

В конце февраля журналистам снова пришлось дежурить ночью в аэропорту: прошло сообщение, что спецслужбы намерены арестовать лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева. Он неоднократно выступал с критическими заявлениями в адрес руководства страны и был самым ярким представителем оппозиции.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление российского бизнесмена Леонида Маевского о том, что якобы в 2010 году он передал лидеру «Ата Мекена» $1 миллион для положительного решения вопроса с продажей сотового оператора MegaCom, который временное правительство национализировало. В сделке бывший министр чрезвычайных ситуаций временного правительства Дуйшенкул Чотонов выступил якобы посредником.

Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова приговорили к 8 годам лишения свободы.

В марте арестовали еще одного экс-депутата Жогорку Кенеша — Садыра Жапарова. Его обвинили в захвате заложников на митинге в Караколе. Он приговорен к 11,5 года лишения свободы.

Затмить громкие политические аресты смогла только женщина. Сообщения о дочери тогда еще президента КР Алмазбека Атамбаева не покидали топ. Стоило Алие Шагиевой поделиться фотографией, на которой она кормит новорожденного сына, и общественность разделилась на два лагеря.

Апрель. Рейдерский захват или национализация?

В апреле информационное пространство взбудоражила новость о захвате милицией бизнес-центра SapatCom, принадлежащего семье Тюлеевых.

После у них забрали торговый центр «Караван». А в начале мая открылся еще один принадлежащий им объект — ГУМ «Чынар».

Мне имущества не жалко, мы еще круче построим. Мне жалко тех людей, которые принимали решение. Экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев

ГУМ не забрали, и скандал вокруг семейства Тюлеевых стих.

Май. Природные катаклизмы

Утром 29 апреля в селе Аюу Зергерского айыльного аймака Узгенского района Ошской области сошел оползень объемом 200 тысяч кубометров. Он накрыл 11 домов, в семи из которых проживали люди. Погибли 24 человека.

А 3 и 5 мая на территории Таджикистана произошли землетрясения силой 7 баллов. В населенных пунктах Шибээ, Карамык и Кара-Тейит Чон-Алайского района КР дома и соцобъекты получили различные повреждения.

По информации МЧС, в республике насчитывается пять тысяч мест, где могут сойти оползни. Из двух тысяч высокогорных озер 318 под угрозой прорыва. Но люди неохотно переселяются из опасных зон.

Июнь. Дан старт выборам президента

Даже из банальной новости в Кыргызстане можно сделать сенсацию. Полномочия президента истекали 1 декабря, но день голосования определили не сразу. Сначала датой главного политического события-2017 называли 19 ноября. Затем сообщалось, что выборы пройдут 15 октября.

Чуть позже начали разгораться два скандала: продажа ЗАО «Альфа Телеком» и проект строительства малых ГЭС.

Июль. Чешский прожект

Между правительством и Liglass Trading CZ, SRO 10 июля подписано соглашение о строительстве и вводе в эксплуатацию Ак-Булунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1 Верхненарынского каскада. Эта же компания стала победителем тендера на строительство десяти малых ГЭС.

Инвесторы обещали внести $37 миллионов в уставный капитал ЗАО «Верхненарынские ГЭС» для запуска процедуры передачи доли российской стороны в размере 50 процентов акций. У журналистов и общественности сразу возникли вопросы к победителям тендера. Но чиновники до последнего уверяли, что деньги вот-вот поступят. Лишь в сентябре им хватило мужества признать, что соглашение придется расторгнуть.

Август. Новый премьер-министр

О том, как кандидаты в президенты поливали друг друга грязью, какие выкидывали компроматы, мы рассказывать не будем. Главным событием августа стала отставка одного и назначение другого. Сооронбай Жээнбеков наконец-то ушел с поста премьер-министра, официально объявив об участии в выборах президента. Его место занял молодой Сапар Исаков.

По такому случаю депутатов досрочно отозвали с каникул на внеочередную сессию для утверждения нового состава правительства.

Сентябрь. Вспомнили о «Кумторе»

Первым достижением Сапара Исакова без преувеличения можно назвать новое соглашение по «Кумтору». Стороны договорились полностью урегулировать взаимные экологические судебные иски в Кыргызстане и Международном арбитраже в Стокгольме (Швеция). Более того, инвестор увеличил выплаты на экологию.

Читайте по теме Продажа MegaCom. Вопросы к Елене Нагорной

Провалом, конечно, стала неудачная попытка продажи MegaCom россиянке Елене Нагорной, занимающейся поставками чая из Африки. Знает ли толк «чайная принцесса» в управлении сотовым оператором, мало кого интересовало. Главное — удалось пристроить скандальную компанию. Но сделка сорвалась.

Октябрь. Новый президент

Основная борьба на выборах развернулась между Сооронбаем Жээнбековым и Омурбеком Бабановым. К слову, последний допустил политический просчет, встретившись с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Голосов Омурбеку Бабанову это не добавило, а в итоге значительно обострило ситуацию на кыргызско-казахской границе.

Алмазбек Атамбаев, не сдержавшись, высказал все, что накопилось у него в отношении соседей за 6 лет президентства. Как следствие, Казахстан закрыл границу и запретил ввоз кыргызстанской продукции на свою территорию.

Урегулировать конфликт удалось новому президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову. Блокада длилась почти два месяца.

Ноябрь. Давно не митинговали

Как ни странно, выборы президента прошли спокойно, без особых волнений в обществе, несмотря на то, что буквально сразу после них в отношении главного оппонента Жээнбекова — Омурбека Бабанова возбудили уголовное дело. Его сторонники оказались не слишком активными в защите интересов своего лидера.

Зато вышли на митинг противники поправок в Водный кодекс, касающихся разработки месторождений на ледниках. Но депутаты изменения все же приняли, а Алмазбек Атамбаев в последний рабочий день в качестве президента подписал законопроект.

Декабрь. Как тасовали старую колоду

Конец года ознаменовался неожиданными кадровыми перестановками. Что ни день, то новое назначение или громкая отставка. Рекордсменами по смене места работы стали Толкунбек Абдыгулов и Дуйшенбек Зилалиев.

За год Толкунбек Абдыгулов побывал в должности главы Национального банка, поднялся до первого вице-премьер-министра. Потом его понизили до вице-премьера-министра, а после и вовсе вернули в Нацбанк.

Не менее занятные назначения были и у Дуйшенбека Зилалиева. В начале 2017-го он возглавлял Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования. В августе занял должность вице-премьера-министра, но через два с половиной месяца ушел на пост главы Фонда по управлению государственным имуществом. Спустя месяц и вовсе подал в отставку по собственному желанию из-за скандала с бомбой.

На политической арене кипят страсти. Говорят и о роспуске парламента, и об очередной смене правительства. Но это уже новости для 2018 года.