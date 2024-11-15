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Власть

Министерство обороны подвело итоги года. Какими они были

Сегодня, 15 ноября, на базе Центра боевой подготовки ВС КР завершился оперативный сбор с руководящим составом Вооруженных сил Кыргызской Республики.

Министерство подвело итоги деятельности Министерства обороны за 2024 год и поставило задачи на новый.

В ходе подведения итогов заслушаны доклады об итогах деятельности ВС КР, о проведении мероприятий в области международного военного сотрудничества, военного образования и правового обеспечения и о материально-техническом и экономическом обеспечении МО КР в 2024 году.

Министр обороны Бактыбек Бекболотов в своем заключительном слове отметил, что основные усилия Минобороны были направлены на укрепление обороноспособности Кыргызской Республики, развитие и совершенствование Вооруженных Сил в целях обеспечения надежной защиты государственного суверенитета, территориальной целостности, конституционного строя, общества и граждан и тем самым создания благоприятных условий для поступательного развития Кыргызстана.

Определяя задачи оборонному ведомству на 2025 год, министр обороны акцентировал особое внимание на своевременную и точную реализацию всех запланированных мероприятий по строительству и развитию Вооруженных сил, подготовке органов управлений, соединений, частей и учреждений к выполнению задач по предназначению.

В завершении подведения итогов до участников сборов были доведены приказы МО КР «Об итогах подготовки ВС КР в 2024 году и задачах на 2025 год», «О поощрении военнослужащих по итогам 2024 учебного года», вручены переходящие вымпела МО КР лучшим воинским коллективам оборонного ведомства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311272/
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