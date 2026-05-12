Бизнес

MEGA посадила 200 деревьев в Бишкеке и Оше в честь 20-летия компании

Фото компании. Посадка деревьев стала частью юбилейной программы MEGA

В рамках празднования своего 20-летнего юбилея национальный оператор сотовой связи MEGA организовал экологическую акцию по посадке 200 деревьев в Бишкеке и Оше.

Инициатива была направлена на улучшение экологической ситуации и развитие зеленых зон в городах Кыргызстана. В мероприятии приняли активное участие сотрудники компании совместно с руководством, объединив усилия ради общего дела — озеленения городской среды и повышения качества жизни жителей.

Посадка деревьев стала частью юбилейной программы MEGA и отражает приверженность компании принципам социальной ответственности и устойчивого развития. В компании отмечают, что подобные экологические инициативы являются важным вкладом в долгосрочное улучшение городской инфраструктуры и формирование более комфортной и благоприятной среды для будущих поколений.

Акция символически объединила команду MEGA вокруг общей цели — внести практический вклад в развитие зеленых зон страны и поддержать экологическое благополучие регионов Кыргызстана.

Бизнес
