Участок улицы Боконбаева в Бишкеке закрывается. Там ремонтируют теплосети

МП «Бишкектеплосеть» приступает к замене трубопроводов подающей и обратной сети на улице Боконбаева от улицы Панфилова до светофора у республиканской больницы. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

По ее данным, общая протяженность ремонтируемого участка составляет 321 метр.

Трубопроводы введены в эксплуатацию в 1986 году. На период проведения работ будет частично ограничено движение автотранспорта по улице Боконбаева. Для проезда автотранспорта будет сохранена одна полоса движения.

МП «Бишкектеплосеть» просит горожан заранее планировать маршрут движения и учитывать временные ограничения на данном участке дороги.