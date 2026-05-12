За скачивание пиратской Forza Horizon 6 можно получить пожизненную блокировку

За скачивание пиратской Forza Horizon 6 можно получить пожизненную блокировку. Корпорация Microsoft и студия Playground Games начали массово блокировать геймеров, которые запустили утекшую в сеть Forza Horizon 6 до официального релиза. При этом меры оказались значительно жестче стандартных санкций за нарушение пользовательских правил, сообщает WCCFTech.

Массово блокировать геймеров, которые запустили утекшую в сеть Forza Horizon 6 до официального релиза, начали разработчики

Пользователи стали получать блокировки с пометкой «читинг или недопустимый моддинг». Однако ограничения распространяются не только на игровые аккаунты: речь идет о HWID-банах, при которых система фиксирует идентификаторы конкретного устройства и запрещает запуск игры на уровне оборудования, даже если купить лицензионную версию Forza Horizon 6.

Формально срок блокировки указан до 31 декабря 9999 года, что эквивалентно примерно 69,9 миллиона часов ограничения. Фактически это означает бессрочный бан.

Особенность HWID-блокировки заключается в том, что переустановка операционной системы не позволяет восстановить доступ. После применения санкций система продолжает распознавать компьютер по аппаратным идентификаторам. Для обхода подобных ограничений пользователям обычно требуется либо применение специализированных инструментов подмены идентификаторов, либо замена отдельных комплектующих, включая материнскую плату.

Forza Horizon 6 — гоночная игра с открытым миром, разработанная студией Playground Games. Игра выйдет 19 мая на ПК и Xbox Series X/S, а также PlayStation 5 в будущем. Подписчикам Game Pass на ПК и Xbox проект будет доступен бесплатно.
