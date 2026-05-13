В Бишкеке 13 мая ожидается переменная облачность. Температура воздуха будет +21 градус.

Отключение света, воды и газа

9.30-17.00 — микрорайон «Тунгуч», дом 21, жилмассив «Кок-Жар», улица Керемет, дома 3, 13, 5, 1а, 2, 1, 22, 3а;

9.30-17.30 — отрезки улиц Карадарьинской, Джантошева, Ахунбаева, Каралаева, Мавлянова, переулок Ясенский;

9.00-17.00 — отрезки улиц Боконбаева, Уметалиева, улица Исанова, дом 145, микрорайон «Джал-29», жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Ак-Марал, Бадахшан, Чортекова, Ак-Кайын, Азамат, Береке, Улар, Муромская, Даван), «Ала-Тоо» (улицы Ала-Тоо, Талды-Булак, Замана, Терек-Сай, Кок-Талаа, Бештектир, Кок-Кыя, Бельмазар, Арча-Гул, Маймак, Кок-Ой) села Новопавловка (улицы Железнодорожная, Кирова, Абаканская, контур 530), жилмассив «Достук», Керемет-1, дома 2/1, 3/1, села Озерное (улицы Аулская, Лесхозная, Зеленая, Фрунзе, Молодежная, Балыкчы, Центральная, Шоссейная, Новая, Заводская, Пруд, Лесхозная, Школьная, Фрунзе, Спутник, Бирдик, Ершебулова, Кыял), Акчи, жилмассивы «Салкын» (улицы Восточная, Ниет, Рахат), водокачка «Балыкчы», «Колмо» (улицы Умут, Максат, Жаштык), отрезки улиц Суюмбаева, Эльдияр Керимов, переулки Курский, Коганский, села Байтик, Бир-Булак (улицы Кутманова, Бейшембаева, жилмассив «40 га», улицы Эсенбай-Ата, Турсуматова), Лебединовка (городок «Энергетиков»);

14.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Эр-Тайлак, Сары-Булун, Кен-Суу);

9.00-12.00 — отрезок улицы Махатмы Ганди, дом 171;

12.00-17.00 — улица Баялинова, дом 172;

9.00-13.00 — жилмассив «Кырма» (улицы Радужная, Зерноток), села Константиновка (улицы Первомайская, Чуйская, Цветочная), Дачное (улица Восточная), Луговое (улица Северная);

13.00-17.00 — жилмассив «Кырман» (улицы Тунгуч, 44га, Арашан, Ак-Кайын, Тилебалды-Ата, Нур-Асман), село Константиновка (улицы Новая, Садовая, Молодежная, Береговая, Первомайская, Школьная).

Люди, которые меняли мир

Родился заслуженный артист КР Асылбек Бегалиев

Родился 13 мая 1934 года в селе Орок Сокулукского района. Выдающийся кыргызский артист балета, балетмейстер и педагог, внесший значительный вклад в развитие хореографического искусства Кыргызстана.

Его называли «кыргызским Лиепой» за блестящую технику и артистизм. Исполнял главные партии в таких балетах, как «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Жизель», «Чолпон» и других.

Много лет преподавал в Бишкекском хореографическом училище, подготовив несколько поколений артистов балета. Считался мастером классического танца.

Асылбек Бегалиев скончался в июле 2020 года.

Родился народный артист Кыргызской Республики Роберт Уразгильдеев

Родился 13 мая 1935 года. Доктор искусствоведения, профессор, академик Общественной академии наук Кыргызстана, проректор по научной работе (1986-2014) и заведующий кафедрой хореографии Кыргызского государственного института искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой. Единственный в Средней Азии доктор хореографии.

Исполнил партии в балетах «Большой вальс» (Иоганн), «Куйручук» (Сарыбай), «Эсмеральда» (Феб), «Лебединое озеро» (Ротбар), «Жизель» (Лесничий), «Асель» (Байтемир), «Баядерка» (Брамин), «Чолпон» (Темирхан) и многих других.

В тренировочных классах, проводимых Робертом Уразгильдеевым, занимались ведущие солисты кыргызского балета, народные артисты СССР Бюбюсара Бейшеналиева, Айсулу Токомбаева, Чолпонбек Базарбаев, народные артисты Кыргызстана Рейна Чокоева, Уран Сарбагишев, Арстанбек Ирсалиев, заслуженные артисты республики Светлана Молдобасанова, Борис Суслов, Бактыбек Арунов и многие другие.

Ушел из жизни 19 февраля 2015-го.

Умер режиссер Владислав Пази

Заслуженный деятель искусств КР и РФ, театральный режиссер, актер Владислав Борисович Пази родился 17 марта 1945 года в Ленинграде.

Ставил спектакли во Владимире, Мурманске, Петрозаводске. С 1986-го работал в Русском драмтеатре имени Надежды Крупской во Фрунзе в качестве главного режиссера. В 1987 году избран коллективом театра на должность художественного руководителя, проработал на ней до 1992-го. В 1992 году удостоен звания заслуженного деятеля искусств КР.

Спектакль «Смотрите, кто пришел!» по пьесе Владимира Арро, поставленный режиссером в 1986-м, удостоен премии Министерства культуры Киргизской ССР за лучшую режиссерскую работу года. Широкое общественное признание получил спектакль «Диктатура совести» по пьесе Михаила Шатрова, представленный в 1987-м на соискание премии имени Муратбека Рыскулова.

С деятельностью Владислава Пази связано успешное открытие в театре Малой сцены.

В 1993 году вернулся в Санкт-Петербург. В 2002-м удостоен звания заслуженного деятеля искусств России.

Умер 13 мая 2006 года в Софии (Болгария).

Куда сходить

