Происшествия

В Бишкеке водитель джипа заблокировал проезд скорой и получил протоколы

В Бишкеке сотрудники УПСМ привлекли к ответственности водителя Toyota Land Cruiser 300, который перекрыл проезд для машин скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом стало видео, распространившееся в Instagram. На кадрах видно, что внедорожник припаркован в неположенном месте и перекрывает заезд для автомобилей экстренной медицинской службы.

После публикации сотрудники патрульной милиции оперативно установили личность водителя и нашли автомобиль. В отношении нарушителя составлены административные протоколы согласно законодательству Кыргызской Республики.

В УПСМ напомнили водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения и не создавать препятствий для проезда экстренных служб.
