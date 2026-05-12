В Бишкеке открывается персональная выставка Рахата Элүүбек уулу

13 мая в Кыргызском национальном музее изобразительного искусства имени Гапара Айтиева открывается персональная выставка Рахата Элуубек уулу «Айлана». Об этом сообщили в музее.

Эта экспозиция – не просто собрание пейзажей, а визуальный дневник внутреннего мира автора, его размышлений и художественных открытий.

музея ИЗО
Фото музея ИЗО

Выставка «Айлана» - это итог творческих поисков автора после завершения учебы, результат роста его мастерства и формирования мировоззрения. Как представитель молодого поколения художников, он успешно сочетает в своем творчестве школу традиционной живописи с современным взглядом на мир.
