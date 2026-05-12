23:00
USD 87.45
EUR 102.94
RUB 1.16
Власть

Алишер Эрбаев: Задержаны 22 экс-сотрудника ГКНБ за различные преступления

В настоящее время число бывших сотрудников Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана (ГКНБ), задержанных по подозрению в различных преступлениях, составляет 22 человека. Некоторые из них находятся в следственном изоляторе, другие — под домашним арестом. Об этом на заседании парламентского комитета по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции сообщил заместитель председателя ГКНБ Алишер Эрбаев.

Он добавил, что работа по очищению спецслужбы от недобросовестных сотрудников продолжается.

Читайте по теме
Все кадровые перестановки после увольнения главы ГКНБ в одном материале

Председатель ГКНБ Жумгалбек Шабданбеков 18 марта сообщил, что с 11 февраля из системы спецслужб были уволены семь человек. Кроме того, стало известно, что 83 человека были освобождены от должностей, 13 привлечены к дисциплинарной ответственности, а шесть человек исключены из списка кандидатов на службу в спецслужбе.

Напомним, Садыр Жапаров 10 февраля освободил Камчыбек Ташиев от должности председателя ГКНБ. После этого был задержан и уволен ряд сотрудников ГКНБ. Под арест были взяты бывший начальник главного управления по городу Бишкеку Элдар Жакыпбеков, бывший руководитель следственного отдела управления ГКНБ по Чуйская область Бердибек Боронбаев, бывший сотрудник ГКНБ Сыдык Дуйшомбиев, которого называют близким человеком Элдара Жакыпбекова, а также руководитель 6-го главного управления по особо важным делам ГКНБ Тилек Абдыкалыков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/373550/
просмотров: 471
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Камчыбека Ташиева передали в суд. Оно засекречено
Письмо 75. Жапаров заявил, что причастность Ташиева установят следствие и суд
Камчыбек Ташиев вновь побывал на допросе в МВД
Кто возглавит кыргызский футбол после отставки Ташиева
Садыр Жапаров: Наша дружба с Камчыбеком Ташиевым сохранится
Камчыбек Ташиев вернулся в Кыргызстан
Депутат призвал Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева к примирению
Президент разъяснил свой комментарий по поводу отставки Камчыбека Ташиева
СМИ: Камчыбек Ташиев находится на лечении в Германии
Пять лет Садыра Жапарова, или Аналитика без лести
Популярные новости
Дело в&nbsp;украинском конфликте идет к&nbsp;завершению, заявил Владимир Путин Дело в украинском конфликте идет к завершению, заявил Владимир Путин
Садыр Жапаров: 9&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; это не&nbsp;просто дата, а&nbsp;память всего народа Садыр Жапаров: 9 Мая — это не просто дата, а память всего народа
Садыр Жапаров осмотрел новый корпус в&nbsp;санатории &laquo;Голубой Иссык-Куль&raquo; Садыр Жапаров осмотрел новый корпус в санатории «Голубой Иссык-Куль»
Депутат Темирлан Айтиев сдает мандат Депутат Темирлан Айтиев сдает мандат
Бизнес
Госбанк развития: итоги 2025 года&nbsp;&mdash; рост инвестиций и&nbsp;усиление роли в&nbsp;экономике Госбанк развития: итоги 2025 года — рост инвестиций и усиление роли в экономике
MEGA посадила 200 деревьев в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Оше в&nbsp;честь 20-летия компании MEGA посадила 200 деревьев в Бишкеке и Оше в честь 20-летия компании
В&nbsp;Караколе прошел праздничный концерт в&nbsp;честь 9&nbsp;Мая В Караколе прошел праздничный концерт в честь 9 Мая
В&nbsp;парке &laquo;Евразия&raquo; масштабно отпраздновали День Победы В парке «Евразия» масштабно отпраздновали День Победы
12 мая, вторник
22:51
В Кыргызстане задержана группа мошенников. Они обвиняются в 18 преступлениях В Кыргызстане задержана группа мошенников. Они обвиняют...
22:36
Дело Камчыбека Ташиева передали в суд. Оно засекречено
22:34
В Бишкеке открывается персональная выставка Рахата Элүүбек уулу
22:26
В Бишкеке водитель джипа заблокировал проезд скорой и получил протоколы
22:13
Алишер Эрбаев: Задержаны 22 экс-сотрудника ГКНБ за различные преступления