Уровень преступности снизился. В МВД Кыргызстана подвели итоги 2024 года

В Министерстве внутренних дел состоялось коллегиальное заседание по итогам 2024 года при участии главы ведомства генерал-лейтенанта милиции Улана Ниязбекова, руководящего состава и представителей различных подразделений правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По словам Улана Ниязбекова, за 2024 год удалось добиться улучшения общественного порядка, повышения оперативности работы милиции, скорости реагирования на обращения и качественного сервисного обслуживания граждан.

«Кыргызская милиция на протяжении века выполняет свою главную задачу — обеспечение общественной безопасности и укрепление доверия граждан. За отчетный год предприняты значительные шаги по укреплению оперативно-служебной деятельности, внедрению современных цифровых технологий и решению ряда актуальных проблем. В результате этих усилий уровень преступности в стране в 2024 году снизился, а раскрываемость преступлений значительно улучшилась. Кыргызстан поднялся с 71-го на 24-е место в мировом рейтинге безопасности», — подчеркнул Улан Ниязбеков.

Он отметил, что ведомство также укрепляет материально-технической базу, закупает современные технологические устройства, и создает комфортные условия для работы сотрудников. В прошлом году 216 сотрудников обеспечили ипотечным жильем, а через два года планируется завершить строительство 670 квартир для сотрудников в регионах страны.

На заседании подвели итоги:

оперативно-служебной деятельности;

результатов мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения;

работы с обращениями граждан и качество их рассмотрения;

улучшение сервисного обслуживания населения;

утверждение планов и стратегических задач министерства на ближайший период.

И обозначили ключевые направления работы на 2025 год:

создание цифровой милицейской системы и реализация проекта «Безопасная страна»;

продолжение строительства объектов для усиления оперативно-служебной деятельности;

борьба с преступностью и профилактика правонарушений;

улучшение качества обслуживания населения, а также усиление работы по предупреждению и пресечению бытового насилия.

Улан Ниязбеков также отметил важность мониторинга и строгого реагирования на информацию о нарушениях закона и резонансных происшествий, а также мотивов преступлений, включая совершенные молодыми людьми до 25 лет.

«Только человек, который глубоко понимает и ответственно исполняет свои обязанности, способен быть справедливым и заслужить доверие народа», — заключил он.