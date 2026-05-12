Происшествия

В Кыргызстане задержана группа мошенников. Они обвиняются в 18 преступлениях

В рамках уголовного дела по статье «Мошенничество» УК КР задержаны несколько граждан, находившихся в розыске. Об этом сообщает МВД.

По его данным, в ходе следствия установлено, что подозреваемые, предлагая услуги по грузоперевозкам и доставке товаров, входили в доверие граждан и совершали мошеннические действия.

В декабре 2025 года одно из ОсОО в Бишкеке приобрело на металлургической базе в городе Екатеринбурге 44 тонны арматуры. Для доставки груза в Бишкек сотрудник компании разместил объявление в группах по грузоперевозкам WhatsApp.

После этого неизвестные лица, представившиеся водителями грузовиков, связались с представителем компании, загрузили арматуру и вывезли ее. Однако груз в Бишкек доставлен не был — его вывезли в город Ош, где продали другому лицу по заниженной цене. В результате компании причинен материальный ущерб в 1 миллион 800 тысяч сомов.

В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудниками МВД установлено местонахождение и задержаны: граждане Т. уулу К. 1989 года рождения, Б.Ш. 1985 года рождения и А.Д. 2003 года рождения.

В целом по территории Кыргызской Республики по фактам противоправной деятельности вышеуказанной преступной группы зарегистрировано 18 заявлений и обращений. По фактам установлен общий материальный ущерб в размере 24 миллионов 419 тысяч 280 сомов. Также установлено, что 2 грузовых транспортных средства были путем обмана незаконно присвоены и впоследствии проданы.

Следственные действия продолжаются.
