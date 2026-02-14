Жесткий разбор на коллегии судебного департамента: за что сделали выговор

В Бишкеке состоялась коллегия Судебного департамента при Верховном суде Кыргызской Республики, на котором подвели итоги работы за 2025 год. В заседании принял участие председатель Верховного суда Медербек Сатыев.

По данным заместителя директора Судебного департамента — главного судебного пристава Каната Осмонова, в 2025 году на исполнение поступило 5 тысяч 408 судебных актов. Средний показатель исполнения постановлений о принудительном приводе составил 80 процентов. Судебные приставы обеспечили порядок на 76 тысяч 486 судебных заседаниях — на 5 тысяч 445 больше, чем годом ранее. Также рассмотрено 289 обращений в рамках содействия принудительному исполнению решений.

В то же время председатель Верховного суда раскритиковал затягивание сроков по обеспечению полноценной охраны зданий судов и оборудованию специальных помещений для хранения оружия. Из 72 зданий судов по республике 71 находится под полной охраной. Вопрос по зданию Первомайского районного суда Бишкека планируется решить до второго квартала 2026 года.

Заместитель директора Судебного департамента Аида Осмонбекова сообщила о строительстве, капитальном ремонте и расширении зданий районных и городских судов в ряде регионов страны, включая Иссык-Атинский, Московский, Ат-Башинский, Кара-Суйский, Сокулукский, Кочкорский, Кара-Кулджинский, Аламединский, Чаткальский, Свердловский, Чон-Алайский районы и город Кызыл-Кия. Также ведется капитальный ремонт административного здания Судебного департамента и подготовка документации для строительства нового здания Джумгальского районного суда.

Отдельное внимание уделено вопросам исполнения бюджета. Зафиксированы случаи неполного освоения средств. Руководителям подразделений, допустившим финансовые нарушения, сделано жесткое предупреждение.

Председатель Верховного суда также заявил, что работа по цифровизации в регионах остается недостаточной, и поручил ускорить внедрение современных технологий.

По итогам заседания определены конкретные задачи на 2026 год. Руководству Судебного департамента поручено принять строгие дисциплинарные меры в отношении должностных лиц, не обеспечивших надлежащее исполнение поставленных задач.