10:24
USD 87.45
EUR 103.74
RUB 1.13
Власть

Жесткий разбор на коллегии судебного департамента: за что сделали выговор

В Бишкеке состоялась коллегия Судебного департамента при Верховном суде Кыргызской Республики, на котором подвели итоги работы за 2025 год. В заседании принял участие председатель Верховного суда Медербек Сатыев.

По данным заместителя директора Судебного департамента — главного судебного пристава Каната Осмонова, в 2025 году на исполнение поступило 5 тысяч 408 судебных актов. Средний показатель исполнения постановлений о принудительном приводе составил 80 процентов. Судебные приставы обеспечили порядок на 76 тысяч 486 судебных заседаниях — на 5 тысяч  445 больше, чем годом ранее. Также рассмотрено 289 обращений в рамках содействия принудительному исполнению решений.

В то же время председатель Верховного суда раскритиковал затягивание сроков по обеспечению полноценной охраны зданий судов и оборудованию специальных помещений для хранения оружия. Из 72 зданий судов по республике 71 находится под полной охраной. Вопрос по зданию Первомайского районного суда Бишкека планируется решить до второго квартала 2026 года.

Заместитель директора Судебного департамента Аида Осмонбекова сообщила о строительстве, капитальном ремонте и расширении зданий районных и городских судов в ряде регионов страны, включая Иссык-Атинский, Московский, Ат-Башинский, Кара-Суйский, Сокулукский, Кочкорский, Кара-Кулджинский, Аламединский, Чаткальский, Свердловский, Чон-Алайский районы и город Кызыл-Кия. Также ведется капитальный ремонт административного здания Судебного департамента и подготовка документации для строительства нового здания Джумгальского районного суда.

Отдельное внимание уделено вопросам исполнения бюджета. Зафиксированы случаи неполного освоения средств. Руководителям подразделений, допустившим финансовые нарушения, сделано жесткое  предупреждение.

Председатель Верховного суда также заявил, что работа по цифровизации в регионах остается недостаточной, и поручил ускорить внедрение современных технологий.

По итогам заседания определены конкретные задачи на 2026 год. Руководству Судебного департамента поручено принять строгие дисциплинарные меры в отношении должностных лиц, не обеспечивших надлежащее исполнение поставленных задач.
Ссылка: https://24.kg/vlast/361980/
просмотров: 383
Версия для печати
Материалы по теме
Юрист подала в Конституционный суд обращение о сроке президентских полномочий
Активистки в Бишкеке оспаривают ограничение митингов
Иск или разъяснение: МИД РФ о позиции Кыргызстана в Суде ЕАЭС
Иск Кыргызстана в суд ЕАЭС прокомментировали в Госдуме
Суд в России обязал Екатерину Бивол отработать 60 часов за оскорбления кыргызов
ГКНБ задержал сотрудников суда Ошской области за фиктивное трудоустройство
Депутаты изберут трех новых членов Совета по делам правосудия
В США TikTok, YouTube и Meta будут судить за причинение вреда психике детей
Суд продлил содержание под стражей Султанбекову, Атамбаеву и Атазову до 17 марта
Суд снова продлил запрет на мирные собрания в Первомайском районе
Популярные новости
Президент Кыргызстана отправил в&nbsp;отставку главу ГКНБ Камчыбека Ташиева Президент Кыргызстана отправил в отставку главу ГКНБ Камчыбека Ташиева
Абдикарим Алимбаев назначен председателем Государственной пограничной службы Абдикарим Алимбаев назначен председателем Государственной пограничной службы
Президент объяснил отставку главы ГКНБ Ташиева: важность единства государства Президент объяснил отставку главы ГКНБ Ташиева: важность единства государства
Президент поручил обеспечить охрану Камчыбека Ташиева Президент поручил обеспечить охрану Камчыбека Ташиева
Бизнес
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
14 февраля, суббота
10:20
Вакцинация против гепатита B: только 60 процентов пациентов прошли курс до конца Вакцинация против гепатита B: только 60 процентов пацие...
10:16
Известный тревел-блогер Camperghini отправится в путешествие по Кыргызстану
10:08
Талант Мамытов: По Конституции один человек не отвечает за поступки другого
10:01
Хорошая новость. МЧС Кыргызстана прогнозирует раннюю весну
09:42
Борец из КР Акжол Махмудов победил на международном турнире Super 4 Wrestling