23:18
USD 87.45
EUR 102.94
RUB 1.16
Происшествия

Дело Камчыбека Ташиева передали в суд. Оно засекречено

Генеральная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил адвокат Икрамидин Айткулов.

Читайте по теме
Экс-главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву предъявили обвинения по двум статьям

Напомним, Камчыбека Ташиева обвиняют в приготовлении к насильственному захвату власти и злоупотреблении служебным положением.

Адвокат сообщил, что уголовное дело передано для рассмотрения по существу в Первомайский районный суд Бишкека. Вместе с экс-главой ГКНБ по делу проходят еще семь обвиняемых.

По словам юриста, уголовное дело засекречено, а значит заседания будут проходить в закрытом режиме, а разглашение данных следствия и суда запрещено.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/373554/
просмотров: 442
Версия для печати
Материалы по теме
Алишер Эрбаев: Задержаны 22 экс-сотрудника ГКНБ за различные преступления
Письмо 75. Жапаров заявил, что причастность Ташиева установят следствие и суд
Камчыбек Ташиев вновь побывал на допросе в МВД
Кто возглавит кыргызский футбол после отставки Ташиева
Садыр Жапаров: Наша дружба с Камчыбеком Ташиевым сохранится
Камчыбек Ташиев вернулся в Кыргызстан
Депутат призвал Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева к примирению
Президент разъяснил свой комментарий по поводу отставки Камчыбека Ташиева
СМИ: Камчыбек Ташиев находится на лечении в Германии
Пять лет Садыра Жапарова, или Аналитика без лести
Популярные новости
Первый смертельный случай от&nbsp;укуса клеща зафиксировали в&nbsp;Жамбылской области&nbsp;РК Первый смертельный случай от укуса клеща зафиксировали в Жамбылской области РК
Еще одно землетрясение зафиксировал в&nbsp;Кыргызстане Институт сейсмологии Еще одно землетрясение зафиксировал в Кыргызстане Институт сейсмологии
На&nbsp;юге Кыргызстана произошло землетрясение На юге Кыргызстана произошло землетрясение
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;стройке опрокинулся автокран и&nbsp;повредил электропровода В Бишкеке на стройке опрокинулся автокран и повредил электропровода
Бизнес
Госбанк развития: итоги 2025 года&nbsp;&mdash; рост инвестиций и&nbsp;усиление роли в&nbsp;экономике Госбанк развития: итоги 2025 года — рост инвестиций и усиление роли в экономике
MEGA посадила 200 деревьев в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Оше в&nbsp;честь 20-летия компании MEGA посадила 200 деревьев в Бишкеке и Оше в честь 20-летия компании
В&nbsp;Караколе прошел праздничный концерт в&nbsp;честь 9&nbsp;Мая В Караколе прошел праздничный концерт в честь 9 Мая
В&nbsp;парке &laquo;Евразия&raquo; масштабно отпраздновали День Победы В парке «Евразия» масштабно отпраздновали День Победы
12 мая, вторник
22:51
В Кыргызстане задержана группа мошенников. Они обвиняются в 18 преступлениях В Кыргызстане задержана группа мошенников. Они обвиняют...
22:36
Дело Камчыбека Ташиева передали в суд. Оно засекречено
22:34
В Бишкеке открывается персональная выставка Рахата Элүүбек уулу
22:26
В Бишкеке водитель джипа заблокировал проезд скорой и получил протоколы
22:13
Алишер Эрбаев: Задержаны 22 экс-сотрудника ГКНБ за различные преступления